Antonio Rossi revela el verdadero motivo por el que la serie de Isabel Pantoja está en el aire

La serie y el documental sobre la vida y obra de Isabel Pantoja corren el peligro de no llegar a buen puerto. El proyecto se encuentra paralizado, a pesar de que se ha revelado que la tonadillera no pondrá ninguna línea roja y abordará temas espinosos sobre su paso por la cárcel o su vínculo tanto con sus hijos como con otros rostros como Encarna Sánchez o María del Monte.

El tema ha sido abordado esta tarde del lunes 4 de agosto en Tardear, donde ha acudido Begoña Gutiérrez, expromotora de Isabel Pantoja, para hablar sobre los motivos por los que muchos de sus proyectos no terminan de formalizarse. La empresaria sacaba a relucir cómo diferentes propuestas que ha tenido Pantoja no terminaban de fructificar.

Puso de ejemplo el fallido homenaje a Juan Gabriel que iba a hacer junto a artistas como Marc Anthony, Gloria Trevi, Alejandro Fernández o Carlos Rivera. De hecho, señalaba cómo la denegación de su visa a Estados Unidos en ese momento fue lo que terminó de trastocar este proyecto fallido.

De hecho, la propia Gutiérrez llegaba a decir que la colaboración de la tonadillera con Il Divo no era su máximo sueño, sino el haber hecho un dúo con Marc Anthony, cosa que no ha pasado hasta el momento. “Es un feed maravilloso para ella, pero no era el deseado”, señalaba la empresaria.

Antonio Rossi salió a defender a la cantante de Marinero de luces y Yo soy esa. Cuando Verónica Dulanto señalaba que la tonadillera ha tenido varios proyectos anunciados, pero que pocos de ellos han llegado a cuajar, el tertuliano argumentaba que este tipo de situaciones son bastante más habituales en el mundo artístico de lo que se suele comentar.

Verónica Dulanto, Begoña Gutiérrez y Antonio Rossi en 'Tardear'. Mediaset

“Hay cosas que salen y cosas que no. Con las series se está enconando, pero bueno. Ahora a ver qué pasa con la gira que tiene en Estados Unidos. De momento, parece que va hacia delante”, opinaba Rossi, quien recordaba que Pantoja viene de “un buen 2024” en materia profesional.

Pelayo Díaz le preguntó a Rossi sobre los motivos que él consideraba de por qué la serie está estancada. El colaborador dio un dato clave: los problemas que tiene Pantoja con el fisco español.

Begoña Gutiérrez y Antonio Rossi en 'Tardear'. Mediaset

“Son por motivos económicos. No hacia ella, sino por los problemas que ella acarrea económicamente. Se está complicando”, explicaba. La empresaria recordaba que la tonadillera está facturando a través de terceros, cosa que Rossi no veía mal y que no tiene que ver con los problemas de producir la serie y el documental.

“Lo que digo es que el problema de la serie es derivado de lo que le pasa con Hacienda”, analizaba, señalando que no hay problema con que facture a través de empresas. “Es algo normal y se hace mediante la empresa que haya negociado”, agregaba Raquel Bollo.