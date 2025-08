Aida Bao: "El extremismo, los bulos y los escenarios de tensión se combaten con información, sosiego y análisis"

Aida Bao debuta en Malas Lenguas este lunes, 4 de agosto, ocupando el lugar de Jesús Cintora durante las dos primeras semanas del mes. La presentadora ahondará en un terreno al que no está tan acostumbrada: "Tengo muchas ganas de dejarme llevar por el equipo de guionistas y vivir el periodismo desde este otro ángulo". La periodista, elegida por "sensibilidad social, claridad comunicativa y experiencia", asegura que asume el reto con "mucha ilusión y respeto", y que intentará mantener el nivel que ha alcanzado el presentador titular del formato. Aunque asegura que es plenamente consciente de que la cuota de pantalla existe y que, tanto en radio como en televisión, todo se puede medir. Ha confesado Bao en una entrevista a BLUPER que "voy a procurar que el tema de las audiencias no me afecte, porque estoy convencida de que el trabajo bien hecho, tarde o temprano, siempre tiene su recompensa". ¿Quién es Aida Bao, la presentadora sustituta de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' este verano?

Aida Bao destaca también la importancia de que se vea reflejada una igualdad en los medios de comunicación: "La presencia de mujeres dirigiendo, presentando y estando en espacios de poder, es muy importante tanto que se visibilice como que suceda, porque muchas veces una cosa no implica la otra necesariamente".

El espacio continuará con su doble emisión diaria, a las 15:55 en La 1 y a las 19:00 en La 2, manteniendo su propuesta informativa de analizar la actualidad desde una perspectiva periodística y desenfadada, con humor y desmontando bulos.

Aida Bao, presentadora de 'Malas lenguas'. RTVE

¿Cómo recibiste la propuesta de RTVE para ponerte al frente de Malas Lenguas?



Estaba terminando la temporada en la radio y me llamaron los de producción, también con Televisión Española, y me lo propusieron. Lo consulté con mi empresa, con la cadena SER, y enseguida lo cerramos.

Es un poco una mezcla de ganas e ilusión lo que tengo ahora mismo.

¿Te ha dado algún consejo Jesús Cintora antes de tu debut como presentadora del formato?

Sí, Jesús ha sido una persona muy cálida y muy amable desde el principio. He tenido ocasión de charlar con él y me ha contado un poco cómo es su día a día y la verdad es que es un gusto que el capitán del barco te reciba de una manera tan agradable y además te dé consejos.

Por eso estoy muy agradecida, no solo con él, sino con todo el equipo de Malas Lenguas, que es un equipazo. No se les ve, pero están haciendo que este programa funcione. Es una maquinaria muy grande y, la verdad, es un privilegio poder defender el trabajo de todos los compañeros.

"Después vuelve Jesús Cintora con todas las ganas y doblemente cargado de energía. El programa seguirá con total normalidad"

Tan solo estarás las dos primeras semanas de agosto, ¿después vuelve Cintora?

Vuelve Jesús Cintora con todas las ganas y doblemente cargado de energía. El programa seguirá con total normalidad.

Después de esta sustitución, yo voy a continuar con mi trabajo en la cadena SER con la misma normalidad que hasta ahora, en los informativos del fin de semana. Esto es como una ventana veraniega que se abre durante dos semanas y ya está.

Aida Bao en Cadena SER. Instagram

¿Qué te atrajo del estilo de Malas Lenguas?

Es un formato en el que no te da tiempo a aburrirte, porque se informa con muchísimo rigor y también mucho análisis, pero hay entretenimiento y humor. Yo creo que es una combinación imbatible, y más en una época como el verano. Está ahí la clave del éxito del programa.

Es un ligero cambio de formato respecto a lo que hago ahora, la parte informativa es la que más manejo porque yo me dedico a presentar informativos en Cadena SER, y si lo mezclamos con la faceta tertuliana, que me están permitiendo en TVE, suaviza las cosas.

"Voy a procurar que no me afecte el tema de las audiencias, porque el trabajo bien hecho, tarde o temprano, tiene su recompensa"

¿Tienes algún tipo de presión con las audiencias?

El verano suele ser una época en la que las audiencias tradicionalmente bajan en todos los canales y en todas las franjas horarias. Mi objetivo es que el programa, en todo lo que dependa de mí, pueda continuar por la senda de éxito y de información rigurosa que ya inició el equipo con Jesús.

Las audiencias siempre están ahí, porque en televisión las tenemos a diario y las podemos medir. Yo me voy a centrar en lo mío, que es trabajar y procurar que todo lo que depende de mí salga bien, que el programa no pierda ni un ápice de calidad por ser verano y que siga entreteniendo e informando como siempre. La verdad es que voy a procurar que no me afecte el tema de las audiencias, porque el trabajo bien hecho, tarde o temprano, tiene su recompensa.

¿Estás informada de los movimientos que ha tenido la tarde en La 1?

Me parece que, al final, definir los contenidos depende de quienes mandan ahí. Yo soy una humilde trabajadora que viene a ocupar el puesto para el que le han llamado y a trabajar. Lo que vayan a decidir hacer o no con las tardes de televisión española depende, por supuesto, del equipo directivo de la casa.

"Los escenarios de tensión, que está tratando de generar la ultraderecha, se combaten del otro lado con moderación y con mucha información"

¿Cómo vas a lidiar con situaciones como las de Torre-Pacheco?

El extremismo, los bulos y los escenarios de tensión se combaten siempre con información, con sosiego, con análisis, y eso es lo que vamos a intentar.

Yo creo que la respuesta ante los escenarios de tensión, que está tratando de generar la ultraderecha o que ha tratado de generar últimamente en lugares como Torre-Pacheco, se combaten del otro lado con moderación y con mucha información para que la audiencia sepa perfectamente a qué atenerse, sepan cuál es la información contrastada por profesionales y, a partir de ahí, ellos puedan sacar sus conclusiones.

Aida Bao, directora de los informativos de Cadena SER. Casa de América

¿Te preocupa que te posicionen en una ideología política?

Es evidente que a los periodistas siempre nos tienden a clasificar en función de nuestra ideología o del lugar en el que trabajamos. Somos personas con una determinada mirada de la realidad y quien diga que no está siendo muy hipócrita.

Creo que lo que define a un buen profesional no es su forma de ver las cosas, sino ejercer la deontología profesional con toda la seriedad y tratar de informar de la forma más honesta posible. Y eso es lo que voy a intentar. Después que me quieran clasificar o no, por desgracia, eso es algo que va a pasar y da igual dónde trabajes, siempre te clasifican.

"La presencia de mujeres dirigiendo, presentando y estando en espacios de poder, es muy importante tanto que se visibilice como que suceda"

RTVE ha destacado tu perfil como “referente joven, feminista y comprometido”.

La presencia de mujeres dirigiendo, presentando y estando en espacios de poder, es muy importante tanto que se visibilice como que suceda, porque muchas veces una cosa no implica la otra necesariamente.

Estoy agradecida, porque sé que habrán visto mi manera de trabajar. Pero, por supuesto, creo que hay que seguir reivindicando la igualdad en los espacios, también en el sector audiovisual.