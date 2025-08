Preocupación por Yurena: la cantante sufre un accidente y se ve obligada a cancelar su visita a 'Fiesta' en Telecinco

Momento de desconcierto el que se ha vivido en la tarde de este sábado 2 de agosto en Fiesta. El magacín tenía previsto contar con la presencia de Yurena, quien está viviendo un momento profesional dulce. Sin embargo, el programa era interrumpido por una horrible última hora: la cantante no podía acudir por haber sufrido un accidente.

El magacín había anunciado varias veces que iba a hablarse del tamarismo y también que contaría con la visita de la cantante de No cambié u Hoy voy a salir a por ti. Prevista su llegada para más tarde, el programa estaba abordando una nueva polémica entre Michu y la familia Ortega Cano.

Con Gloria Camila comentando las palabras de su exnovio de la hermana de su cuñada fallecida, saltaba la ya clásica alarma del programa para anunciar una última hora. “Salvada por la campana”, declaraba Álex Blanquer a la hija de Rocío Jurado.

Entraba en el plató Omar Suárez. “Ha ocurrido un suceso, ahora mismo”, comenzaba el colaborador. “Estábamos anunciando toda la tarde que iba a haber una entrevista y una actuación con Yurena, antes conocida como Tamara”, proseguía.

“Digo que íbamos a tener, porque nos acabamos de enterar que ella ha sufrido un accidente”, revelaba, provocando asombro en todo el plató. Blanque ha querido saber la magnitud del accidente y, sobre todo, si se encontraba bien.

Omar Suárez en 'Fiesta'.

“Eso es lo que queremos saber. Por eso, a dirección he pedido si podía irme ahora. [Me han dicho que sí] y hay un coche esperándome en la puerta con una cámara, porque lo que pretendo es irme a su casa. Sólo sabemos que está en su domicilio, pero que ha tenido un accidente que le impide venir al programa”, detallaba.

“Para saber un poco qué ha pasado, voy para allá”, concluía. “Claro, ve a ver cómo está”, agregaba la presentadora, visiblemente preocupada. Suárez reiteraba que le estaba costando localizar a la cantante para informarle de que iba a ir a su vivienda.

El equipo de 'Fiesta'. Mediaset

Blanquer no ha dudado en señalar que el programa iba a intentar de nuevo ponerse en contacto, por vía telefónica, con la artista. “Queremos saber cómo está”, expresaba con gesto serio.

A pesar de la falta de información, Suárez ha optado por ir al domicilio de Yurena. “No sabemos si vives muy lejos de aquí, pero ve”, apostillaba César Muñoz. Suárez abandonaba así el plató para averiguar qué ha sucedido con la cantante. El magacín ha optado por abordar otros temas en esa franja de la tarde, a la espera de saber más sobre la cantante.

La cantante ha reaparecido desde las inmediaciones de su domicilio. Blanquer revelaba que Yurena había sufrido una caída hacía unos días y que, aunque no se han agravado los dolores, estos persisten y le han impedido acudir al plató.

Álex Blanquer, César Muñoz, Yurena y Omar Suárez en 'Fiesta'. Mediaset

A pesar de ello, Blanquer y Muñoz han podido entrevistarla, revelando la cantante que es una molestia en la rodilla que se le ha extendido por la pierna. Por seguridad, la intérprete criada en Santurce haya preferido no acudir al plató.

"Lamento muchísimo no poder estar en plató. Me hacía mucha ilusión. Hará unos cuatro días, sufrí un percance tras salir de una cena del trabajo. Me caí y tengo la rodilla bastante hinchada. El tema no es el dolor de la rodilla, sino la molestia de buena parte de la pierna. He mejorado un pelín, pero vengo de unos dolores muy fuertes. Voy cojeando o arrastrando la pierna", explicaba.

A pesar de las molestias, la cantante no dudó en responder a todas las preguntas, llegando a emocionarse cuando el programa le preguntó sobre su madre. "Sólo las personas que han tenido a un familiar con esta enfermedad [Alzheimer y Parkinson] saben el dolor que deja", explicaba.