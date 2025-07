María Patiño, sin rodeos sobre la cancelación de 'La familia de la tele': "Ha sido un auténtico fracaso. Le faltó alma"

María Patiño visitó este martes el pódcast Dogfy Diet, donde se ha pronunciado por primera vez después del fracaso de La familia de la tele. La periodista se abrió en canal a lo largo del episodio y también quiso denunciar los prejuicios que sufre la prensa del corazón por parte de un sector de la sociedad.

"Con la prensa rosa está pasando lo mismo que siempre he vivido a lo largo de mi vida. Una serie de prejuicios por parte de un sector que no le gusta y en vez de afrontarlo como una opción, como que a mí no me gustan los toros ni el fútbol, constantemente parece que me tengo que estar defendiendo de un género que he elegido porque quiero. Me parece un desprecio al público que decide verlo", explicó.

Además, defendió también el tipo de periodismo que ejerce, asegurando que en otros géneros pueden ser mucho más criticables: "El concepto telebasura es la manipulación de la verdad. Claro que creo en la telebasura, creo en la basura de la información y existe mucho más en el sector de la política que en el mío".

Respecto a la cancelación de su programa en Televisión Española, Patiño tiene claro por qué no ha funcionado: "Ha fallado algo tan sencillo como que el menú que habíamos elaborado no ha gustado". "Al programa le faltó algo que es lo más complicado para tener éxito en cualquier medio: alma", compartía.

"Cuando termina Sálvame, empezar en Netflix, terminar en YouTube con Twitch, y después en Ten y en la española... y que me digan a mí que hay una crisis en la prensa del corazón, que venga Dios y lo vea", comentó la periodista entre risas. "Yo nunca me imaginé que, a mi edad, yo iba a empezar a trabajar partiendo de cero a través de las redes sociales", confesó María.

"Cuando nos convertimos en número uno en YouTube durante semanas y tres semanas a nivel mundial fuimos el capítulo más visto en Netflix, me da mucho miedo determinados análisis"

María Patiño en el pódcast 'Dogfy Diet' Dogfy Diet

"Hay otro dato súper objetivo y es que La familia de la tele ha sido un auténtico fracaso", reconoció ante el micrófono del pódcast. No solo se centró en este programa, sino que aseguró que no es la primera vez que le sucedía: "He vivido, a ese nivel, en mi vida profesional tres o cuatro más, pero en esta ocasión ha habido más ruido". "Los fracasos me han ayudado para, al día siguiente, levantarme", expresó la presentadora.

En cuanto al futuro de la prensa rosa, María Patiño puso en la mesa una nueva perspectiva: las influencers, aunque afirmó que "tienen un problema con la prensa del corazón". "Como ellas dominan su contenido, no nos dejan a los periodistas adelantarnos a dar su contenido. A mí no me gusta convertirme en la jefa de comunicación una influencer, sino encontrar aquello que no quiere mostrar".

Pese a ello, mantuvo que hay personajes televisivos que siempre van a estar "muy por encima de las celebrities", como Isabel Pantoja y todo su clan, que siempre será "inmortal".