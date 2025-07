Marc Sala, rumbo al Telediario Fin de Semana: "Puede parecer raro dejar 'La Hora' en máximos, pero el equipo lo vio sensato"

Ambos recibieron la propuesta con sorpresa, pero el cuerpo les pedía un cambio de aires. Marc Sala y Lourdes Maldonado harán pareja profesional en el Telediario de Fin de Semana a partir de septiembre, tomando el relevo de Ígor Gómez y Lara Siscar y dentro del plan de Televisión Española de reforzar el equipo de informativos para la próxima temporada.

Se forma un tándem y otro se rompe: es el de Sala junto a Silvia Intxaurrondo al frente de La Hora de La 1. "El programa es un mecanismo suizo, así que importa poco quién esté ahí", reconoce Marc en declaraciones a BLUPER. Por su parte, Maldonado abandona las tardes de RNE después de dos temporadas y vuelve a la franja donde empezó todo: "Mi medio natural es la tele. Yo empecé en Antena 3 Noticias en el fin de semana".

"Hacer información en esta empresa es una suerte, estamos en un momento de mucho ánimo y convencimiento en este sentido", aplaude el excompañero de Intxaurrondo, y Lourdes le apoya: "TVE demuestra mucha rapidez y mucha cintura a la hora de alterar la programación".

Los dos profesionales abordan la oportunidad siendo conscientes de los retos que supone. "El Telediario Fin de Semana va a tener espacios para captar a esos jóvenes con contenidos que les puedan interesar. Vamos a educar en la IA, en las nuevas herramientas, en la verificación", asegura la que fue conductora del Telenoticias de la cadena madrileña.

Por otro lado, le dan la importancia justa a las audiencias, procuran no "obsesionarse" con el dato de un informativo que ya funciona bien de por sí. Aunque lo tienen claro, "no hay televisión pública si la gente no nos ve, si no, no tiene sentido. Así que mejor que nos vean".

Este supone un cambio sustancial para ambos.

Marc Sala: Apareció la propuesta y dije que sí. Había un punto de ganas de cambio, me apetecía después de cuatro años en La Hora de La 1. Puede ser raro dejar el programa ahora, que está en máximos, pero hablándolo con el equipo a todos les pareció sensato. También La Hora es un mecanismo suizo, importa poco quién esté ahí.

Lourdes Maldonado: La vida da muchas vueltas y las vueltas dan mucha vida, como se suele decir. La radio fue un descubrimiento para mí, aterricé un poco por casualidad. Mi medio natural es la tele, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera. Yo empecé en Antena 3 en el fin de semana. Me gusta porque es otro tono, nos vamos a poder tomar licencias y permite abordar otros contenidos, más allá de que, cuando pase cualquier cosa, ahí estaremos. Sacando el músculo que tiene la tele pública.

¿Se nota mucho la bajada de la tensión informativa en el fin de semana?

L. M. Pasan cosas todos los días del año, pero es otro ritmo. El espectador del fin de semana no es el mismo de las prisas de la semana. Quiere otras cosas, otros contenidos y otra reflexión.

M. S. La información se ha vuelto loca, no hay alternancia. ¿Verano? ¿Qué verano? Estamos en julio y es una puñetera locura.

Actualmente, con tanta demanda informativa, ¿motiva más ponerse al frente de un informativo de la cadena pública?

L. M. Es un pedazo de reto. Ahora mismo RTVE es un referente informativo, por el propio informativo y porque cuenta sobre el terreno lo que sucede. Demuestra una rapidez y una cintura a la hora de alterar la programación...

M. S. Hacer información en esta empresa es una suerte. Estamos en un momento de mucho ánimo y mucho convencimiento en este sentido.

¿Sentís incluso más presión, más responsabilidad?

M. S. Yo, cualquier cosa que hago, la hago con responsabilidad. Pero la marca Telediario es un pequeño plus que hace más ilusión.

¿Cómo afrontáis el reto de contar la información a los jóvenes? Ellos parecen informarse a través de otros canales.

L. M. Precisamente el Telediario Fin de Semana va a tener espacios que intenten captar a esos jóvenes con contenidos que les puedan interesar. Vamos a educar en la IA, en las nuevas herramientas, en la verificación. Probaremos nuevas narrativas, nuevas fórmulas, para marcar la diferencia.

M. S. Hay una función nueva de la tele lineal que es crear contenido para lo digital. No tienes que hacerlo adrede, pero sí buscar ese camino para que lo que hagas se rentabilice y conseguir llevar la información a más gente. En el fin de semana puede hacerse un contenido en ese sentido.

¿Estáis a favor del busto parlante? Pedro Piqueras se oponía mucho a esa 'pirotecnia' de ahora de los informativos.

L. M. Todo lo que sume para que el mensaje llegue de la forma más completa al telespectador... A ver, levantarse por levantarse, pues no. Esos fuegos artificiales, como dices, no.

M. S. ¿Sabes cómo se rompe rápido el busto? Con un poco de sonrisa. Si le pones un poco de franqueza y humildad, el busto se rompe y no hace falta hacer nada más.

¿Os conocíais de antes?

L. M. Cuando llegué a TVE hace tres años, conectamos fenomenal. No hemos trabajado directamente, pero nos vamos a entender muy bien.

M. S. Tengo mucha fe en esto. Ya veremos cómo es el primer día. Habrá que ir teniendo citas para ver cómo funciona [risas].

¿Qué o a quiénes echaréis de menos de vuestros anteriores proyectos en RTVE?

L. M. Voy a echar de menos al equipo, pero también el medio, la radio. Pero yo soy de acumular experiencias, de acumular regalos. Y ahora a por el siguiente.

M. S. Yo llevo en fase detox desde hace unos días. Empezaba a irse la gente vacaciones y tampoco podía decir nada. Echaré de menos al equipo, han sido cuatro años muy locos. El primer año no funcionaba, veníamos de un proyecto nuevo. Había que ganar confianza, el juntar a la pareja...

Marc, ¿qué te ha dicho Silvia Intxaurrondo?

M. S. Es que estos días está de vacaciones e intentamos respetarlas.

Lourdes, ¿cómo vas a llevar tener un escrutinio cada Fin de Semana? En la radio las notas llegan cada tres meses...

L. M. El equipo del Telediario Fin de Semana ha dejado el listón muy alto. El informativo del domingo a las 21:00 horas es líder de audiencia. Es verdad que al final la audiencia no es como en la radio, porque el EGM sale cada tres meses, pero no hay que obsesionarse.

M. S. Mucho mejor un EGM, que no el minuto a minuto al día siguiente.

L. M. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, pero lo de las audiencias siempre lo he llevado bastante bien. Hay gente que le afecta muchísimo. Evidentemente, queremos ser líderes, seguir siéndolo y crecer. Pero sin obsesionarnos.

M. S. No hay televisión pública si la gente no nos ve, si no, no tiene sentido. Mejor que nos vean.