Yurena rompe a llorar y da un emotivo abrazo a Santi Acosta tras un sentido homenaje a su madre en 'De viernes': "Gracias"

El tamarismo ha vuelto a primera línea informativa con el éxito de Superestar, la serie con la que Nacho Vigalondo ha rendido tributo tanto a este fenómeno como a su protagonista: Yurena. La cantante vasca no ha dudado en acudir a De viernes para hablar de este renovado triunfo.

La artista ha sido la invitada final del último episodio de temporada de De viernes. El magacín se despide hasta septiembre y no podía ser ajeno al fenómeno de la miniserie de Netflix. Yurena no sólo ha hablado de esos años 2000 y de cómo ha evolucionado artísticamente, llegando a ser un icono en China, sino también de otros aspectos más personales.

Era inevitable que surgiera el nombre de Margarita Seisdedos. La madre de Yurena fue su ángel protector en esos años de fama, en la que buena parte de la opinión pública no le tuvo el respeto que se mereció ni a ella ni a su progenitora. Por ello, el magacín nocturno ha querido rendir tributo a ambas.

Primero fue a la propia Yurena. El programa ha recordado que, si bien, el tamarismo está viviendo un ‘revival’ por el éxito de la ficción producida por los Javis, la artista ha seguido trabajando en estos años, lanzando diferentes sencillos y álbumes, virando hacia un estilo más tecno, que le ha permitido conquistar el mercado internacional.

Como ha sucedido en otras entrevistas muy personales, Yurena ha querido hablar de su madre y visibilizar la realidad a la que se enfrentó como hija: tener que cuidar a su progenitora cuando le detectaron Alzheimer y Parkinson.

Yurena en 'De viernes'. Mediaset

“Dejó de andar, no podía comer y la mayor parte de lo que le daba lo escupía. Yo no sabía que eso era parte de la enfermedad, yo solo quería que comiera”, expresaba Yurena en la entrevista previa que realizó para De viernes, un año antes, justo cuando se anunció este proyecto de Netflix, que justo acaba de ver la luz.

El programa ha querido rendirle homenaje a su madre y resaltar, justamente, su labor protectora. Yurena no pudo contener el llanto. Tan emocionada estuvo, que Santi Acosta dudó en acercarse para darle un sentido abrazo. “Se me murió. No era su hora, no tenía que haberse muerto”, expresaba la cantante.

Yurena, Santi Acosta y Bea Archidona en 'De viernes'. Mediaset

Tras el vídeo homenaje, Yurena se volvió a romper, llorando a lágrima viva. Bea Archidona quiso también reivindicar a Margarita Seisdedos y cómo cuidó de su hija. “Estaría orgullosísima del reconocimiento que años después se te ha hecho. Muchísimas gracias, Yurena”, expresaba la presentadora.

La cantante, que seguía abrazada a Acosta, dio un tímido “gracias”, abrumada por la emoción. De viernes cerraba así su temporada 2024-2025. Previamente, Yurena habló de cómo vivió el litigio sobre su nombre artístico con la cantante de boleros Tamara.

“El nombre de Tamara estaba registrado por mí, yo lo había pagado, era mío. Yo recibo la demanda, contrato a unos abogados para que defendieran esa demanda, presento el título de marca que era de mi propiedad y gano el juicio”, expresaba, recordando también que su carrera como cantante comenzó varios años antes del fenómeno del tamarismo.

“Tamara la bolerista, en su derecho, recurre la sentencia y, sorprendentemente, en la provincial ganan. ¿A qué se debe eso? La bolerista pertenecía a una discográfica que pertenecía a su vez a un grupo mediático súper poderoso, ahí lo dejo”, zanjaba.