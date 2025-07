'En boca de todos' ficha a Noelia Núñez como colaboradora tras su dimisión: "Se estrenaba ayer y no se pudo"

En boca de todos se ha llevado el gato al agua este jueves, 24 de julio. El programa matinal de Cuatro ha sido el primero en el que Noelia Núñez se ha sentado a hablar tras presentar su dimisión. Después de que Óscar Puente expresara en X dudas sobre su formación, la madrileña reconoció que había publicado informaciones "incorrectas" sobre su curriculum vitae académico.

Concretamente, Núñez asumió que empezó a estudiar Derecho y Ciencias Jurídicas en la UNED, pero que no llegó a terminar la carrera. Esta equivocación se contempla como una "infracción muy grave" en los estatutos populares, suponiendo una suspensión de militancia "de cuatro a seis años" o incluso la expulsión.

En el espacio de Mediaset, Noelia ha dado sus correspondientes explicaciones y luego Nacho Abad le ha hecho la pregunta del millón: "Y, ahora, ¿qué?". "Voy a retomar mis estudios y hay que seguir luchando, la vida no se acaba. Soy una mujer fuerte, valiente y trabajadora", aseguraba la entrevistada.

"Me he sacrificado mucho y el sacrificio no solo tiene que ver con un título. Conlleva muchos aspectos de la vida, me gusta ser una persona coherente en ese sentido. Es lo que toca hacer", ha señalado. Era entonces cuando Abad desvelaba: "Noelia, tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo".

Eso sí, el conductor de En boca de todos ha afirmado que querían seguir contando con ella, si le "dejan tiempo los estudios". "Yo, encantada", ha dicho la invitada, que es habitual de programas como laSexta Xplica o Todo es mentira.

Noelia Núñez, en 'En boca de todos'. Mediaset España

En otro punto de la charla entre Abad y Núñez, el comunicador ha destacado que Noelia es muy seguida "por gente joven de derechas". "Yo tenía un particular compromiso con la gente joven. Vivimos un momento de descrédito hacia la política, hacia las instituciones. La gente joven piensa que la política no sirve para nada y no habla de los temas que les preocupa. Vivienda, precariedad...", ha aceptado ella.

"No has cometido ningún delito"

"Yo intentaba ser su voz. Hablar de sus problemas y buscar soluciones. Si hubiera seguido, yo hubiera contribuido a ese descrédito", ha revelado Núñez. Abad ha insistido en que la entrevistada no había "cometido ningún delito" y comparaba su situación con la de José Luis Ábalos.

"Veo a Ábalos, exsecretario general del PSOE, pero sigue siendo diputado [...] Y comparo a una chica de 33 años con un señor de 50 y tantos que está agarrado al acta... Y no sé cuántas lecciones de moral puede dar él", expresaba el también presentador de Código 10. "Ninguna, jamás. Ni antes, ni ahora", respondía tajante Noelia Núñez.