Lydia Lozano se 'cuela' en 'El Grand Prix' tras el fin de 'La familia de la tele': Lalachus lo da todo con su famoso chuminero

La familia de la tele echó el cierre en Televisión Española hace poco más de un mes, pero su ‘espíritu’ sigue presente en la cadena. Este lunes, 21 de julio, en la tercera entrega de la temporada de El Grand Prix del Verano, Lalachus hizo un pequeño homenaje a Lydia Lozano marcándose el baile que popularizó la colaboradora televisiva.

Esta semana, tras la cancelación del programa de access prime time La Garita, el espacio alargó su duración al inicio. La 1 emitió los mejores momentos de la entrega anterior y el preshow de la grabación de esta semana. Esto es, un momento de animación anterior al juego en sí en el que Ramón García y el resto del equipo animan al público.

Después de una interacción del presentador y Ángela Fernández, el nuevo fichaje de esta edición, con los asistentes, García comenzó a presentar a su compañera. Sonaban los primeros acordes de You’re The First, The Last, My Everything de Barry White.

“La canción de este señor que va a sonar, más o menos traducida al castellano, dice: ‘Eres la primera, eres la última, eres mi todo”, introducía Ramón, gritando luego un sonoro: “¡Lalachus!”. Así, hacía su entrada triunfal la copresentadora de El Grand Prix del Verano. “¡El señor Barry White para presentar a Lalachus!”, remarcaba García.

Pero la madrileña pronto ‘llamaba a las cosas por su nombre’: “¡Es un chuminero en toda regla!”. Y se dirigía a los vecinos de los equipos azul y amarillo de la noche. “Alagón, San Sebastián de La Gomera, ¿estáis preparados para hacer historia de España? ¡Díselo! Que vivan los pueblos”, exclamaba Lalachus.

Lalachus bailando el chuminero de Lydia Lozano en el preshow del #GrandPrixTVE



HISTORIA DE ESPAÑA.

pic.twitter.com/TMFPg6hwNQ — telemagazine (@telemgzn) July 21, 2025

“A pasarlo muy bien, os quiero. ¡Chuminero!”, avisaba la también colaboradora de La Revuelta, que ya se metía en faena y hacía la coreografía que Lozano realizó tantas tardes en Sálvame. “Mira que tiene años la canción, pero sigue sonando magistralmente”, admitía Ramón García.

El tercer programa de El Grand Prix de este verano enfrentó a Alagón, en Zaragoza, y San Sebastián de La Gomera, en La Gomera. La balanza se inclinó del lado de los canarios, que se cuelan en la fase final del concurso con 27 puntos, ocupando la segunda posición de la clasificación general.

Este lunes, El Grand Prix lideró su franja con un 12% y 986.000 espectadores, perdiendo cinco décimas respecto a la semana anterior. Antes, el preshow del programa registró un 8% y 749.000 seguidores.