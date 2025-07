Joaquín Prat, implacable sobre "el despropósito" de la entrega del hijo de Juana Rivas: "Es un circo"

Juana Rivas se ha visto obligada a entregar a su hijo este martes, 22 de julio. Ha acudido abatida al lugar de encuentro, donde también estaba el padre del menor, Francesco Arcuri, esperando su llegada. La polémica aparece con la decisión que toma la madre, al recorrer varios metros a pie, sin protección para el niño.

Vamos a ver ha podido hablar con Enrique Zambrano, el abogado de Arcuri: "Otra vez sois testigos de este despropósito. No lo puedo calificar de otra manera, es un despropósito que hagan esto con este niño y, encima, exponiéndolo". "Estoy pasando un mal rato. Es absolutamente injusto y se podría haber ahorrado de muchas maneras", ha confesado el representante legal ante las cámaras de Telecinco.

También ha afirmado que el hijo de Juana Rivas se ha visto envuelto en esa desagradable situación por culpa de ella y de su equipo: "Ellos han querido esto y lo han buscado". "Es un circo", comentaba el presentador del programa, apoyando la versión del abogado.

Además, ha añadido que Arcuri no ha provocado ese "circo": "Habéis visto quién lo ha traído, quién lo ha enseñado y quién ha dicho que diga lo que quieren ellos que diga". Joaquín Prat, asombrado por las declaraciones, ha intervenido para conocer si la entrega del menor se tenía que realizar obligatoriamente en ese lugar, aun sabiendo que se había filtrado la ubicación y podía perjudicar a la salud del niño.

Pese a que era la localización que había marcado el Tribunal de Justicia, Zambrano lamenta que Juana no haya optado por aparcar directamente en la puerta: "Hay equipos de Policía para que el niño no hubiera tenido ningún problema y para no pasearlo". "Lo que han hecho con el niño ahora mismo es una auténtica vergüenza", mantenía.

"Es terrorífico", exclamaba Joaquín ante el testimonio del abogado, que aseguraba que el menor no solo había sido entrevistado una vez por la justicia, sino en numerosas ocasiones. "Nada más bajar del avión, le quitaron el teléfono y el niño no habló ni con su padre ni con sus amigos ni con compañeros del colegio. Fue absolutamente aislado por el entorno de esta señora", ha explicado.

Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, entra en directo en 'Vamos a ver'. Telecinco

"Esta señora fue condenada por sustracción de menores y no ha ido a la cárcel porque fue indultada por el Gobierno", ha sentenciado Prat. "Un niño a esa edad tiene que estar jugando a las chapas o bañándose en el río, no de asociación en asociación", añadía contundente.

Uno de los colaboradores de Vamos a ver se ha fijado en las personas que rodeaban el lugar, que portaban camisetas de las "ONG subvencionadas que dependen de Paqui". "Este rollito, no de igualdad, sino de ultrafeminismo rayando en el nazismo tenemos que pararlo en algún momento", ha denunciado.

Durante la salida de Juana Rivas a la calle, después de entregar su hijo al padre, las cámaras del programa han dejado de grabar, a petición de Paqui Granados, quien forma parte de su equipo y es la que asesoró a la madre a retener a sus hijos.

"Dentro de este circo, era más fácil hacer el "paseíllo" para que luego saliera ella en ambulancia. Qué dislate, qué despropósito", ha concluido Joaquín Prat.