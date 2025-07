Valeria Vegas estalla contra cómo Lamine Yamal ha celebrado su mayoría de edad: "Es casi pornográfico"

Lamine Yamal sigue en el foco de la polémica. El centrocampista del F.C. Barcelona estrenaba su mayoría de edad con una fiesta por todo lo alto, hasta el punto de despertar recelos ante la opinión pública, al contratar “personas con enanismo como entretenimiento”, así como la presencia de “chicas de imagen”.

A pesar de que, al día siguiente de la fiesta, Yamal acudió a las 8 de la mañana a hacerse un chequeo médico para el equipo azulgrana, demostrando compromiso con su profesión. Tras mostrar el vídeo que contextualizaba la controversia, Anne Igartiburu daba la palabra a los contertulios.

“Entiendo las críticas”, comenzaba a opinar Alberto Guzmán. “Me parece más criticable la rueda de prensa que Lamine Yamal ha hecho esta semana, en la que no ha emitido siquiera una ligera disculpa. Yo también he tenido 18 años y he tenido que pedir disculpas porque era un majadero y hacía cosas que no tenía que hacer”, manifestaba.

“Lo que no se puede es proyectar la imagen de una fiesta con chicas que debían acudir sin compañía masculina, personas con enanismo, una tarta repleta de armas y otro tipo de sustancias sospechosas. Luego está el derroche de dinero, absolutamente gratuito”, argumentaba.

“Lamine Yamal es un referente para la juventud, también es jugador de la selección española. Creo que a chavales de 18 años no se les debe proyectar esta imagen”, concluía el tertuliano.

Valeria Vegas y Marina Bernal en 'D Corazón'. RTVE

Igartiburu daba paso a Valeria Vegas, quien también se mostraba crítica. La periodista señalaba también que este tipo de celebraciones son también un mal endémico de los futbolistas.

“Hay un problema. Él no ha podido ser un referente. No es que lo deba ser. Son los demás los que consideran quién debe ser un referente. Él se dedica a jugar al fútbol y habrá gente que le guste o no”, opinaba.

Valeria Vegas y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Eso sí, lo que ha hecho es horroroso, visiblemente es casi pornográfico. Ahora bien, no ha hecho nada que no hayan realizado antes otros futbolistas. Lo que pasa es que tiene 18 años y espanta”, continuaba.

“Lo que no entiendo es que no metan mano los clubes y no les llamen la atención”, apostillaba Alba Carrillo. “Esto no se puede tolerar”, añadía. “Ha habido un toque de atención, lo que pasa es que no han querido hacerlo público”, agregaba Marina Bernal.

“Se ha visto como un ejercicio de ostentación, algo excesivo y de mal gusto. Pero habrá que darle otra oportunidad a alguien que está empezando su vida”, continuaba la colaboradora. La intervención era cortada por Javier de Hoyos, quien se apresuraba a aclarar que “no hubo chicas de imagen”.

“Había chicas que ejercían la labor de imagen que trabajan para varias discotecas. De la misma forma, había chicos que tenían la misma labor. Querían crear un ambiente distinto a la que habitualmente se relaciona él”, se apresuraba a decir el copresentador, quien se había puesto en contacto con la organización de la fiesta. “Es el show de Truman, entonces”, espetó Vegas.