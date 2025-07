Palito Dominguín no se corta y habla sin tapujos del supuesto playback de Miguel Bosé: "Su voz necesita descanso"

Miguel Bosé ha vuelto a subirse a los escenarios tras ocho años de ausencia, y lo ha hecho por todo lo alto. Tan solo este sábado, 19 de julio, actuará en Concert Music Festival de Chiclana dentro de su Importante Tour.

Su nueva gira no ha pasado desapercibida, y no solo por los espectaculares vestuarios con los que se presenta en cada concierto, sino también por una polémica que ha ido ganando fuerza en redes sociales y que no ha pasado desapercibida: el supuesto uso de playback durante sus actuaciones.

En los últimos días, se han viralizado vídeos en los que se puede ver al cantante apartando el micrófono de la boca… mientras su voz sigue sonando.

Este detalle ha generado un aluvión de comentarios entre fans y críticos que se preguntan si realmente Miguel Bosé está cantando en directo o si recurre a trucos para disimular los problemas vocales que arrastra desde hace años.

En medio de esta situación, una voz muy cercana al artista no ha dudado en opinar ante los micrófonos de Europa Press.

Palito Dominguín. 'Europa Press'.

Su sobrina, Palito Dominguín, fue preguntada por el tema en la alfombra roja de los II Premios Academia de la Moda Española, celebrados esta semana en la Biblioteca Nacional.

Aunque evitó responder de forma directa, no dudó en compartir ante los micrófonos su visión sobre este tema.

"Cuando fui a verlo estuvo genial. Además, habló mogollón con nosotros, no sé en los otros conciertos que ha estado en España si lo ha hecho, pero nos habló mogollón y dijo cosas muy bonitas. Se le veía emocionado y con ganas de estar de vuelta", comentó Palito.

Respecto a las críticas sobre su voz, fue clara: "Lo he vivido como cualquier persona que trabaja, recuperarse de algo y poder volver a estar en escenarios", detalló muy sincera.

Pero eso no fue todo. Además, añadió: "Dedicarte a eso y forzar la voz tanto tiempo… me imagino que su voz también necesita descanso. De hecho, hay muchos cantantes que necesitan descansos de cantar, de estar ahí proyectando tanto".