Antonio Santana, sin filtros sobre el futuro de la hija de Michu: "Hay una guerra, se rifan con quién se irá la niña"

La muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega Cano, tras sufrir un fallo cardíaco, ha dejado a su entorno devastado. Desde que se dio a conocer la noticia, hace casi 10 días, la polémica no ha parado de rondar a ambas familias.

La custodia por la pequeña Rocío es uno de los temas más comentados y desde Socialité se han hecho eco de ello.

"Hay una guerra abierta y sin cuartel entre ambas familias", comenzaba Antonio Santana, presentador de uno de los programas favoritos de Telecinco. Tal y como comentó, en las últimas horas, se han lanzado graves acusaciones con las que aseguran que irán a los tribunales.

Tanto su madre, Inma Gamaza, como su hermana Tamara, han dejado clara su postura desde un principio: la niña se quedará con la familia materna. Sin embargo, Gloria Camila, así como su hermano, José Fernando, apuestan también por lo mismo: obtener la tutela de la pequeña.

La situación ha llevado a ambas familias a presentar acusaciones legales uno con los otros, así lo han compartido ante las cámaras.

"La niña se viene a Madrid conmigo. Si no puede estar conmigo, estará con mi hermana", detallaba hace tan solo unos días José Fernando ante los medios de comunicación. Palabras que no le han hecho ninguna gracia al entorno de Michu, quienes también han respondido, afirmando que tienen "ganas de batallar".

Pese a esta guerra, desde Socialité, aseguraron tener información de primera mano sobre la verdadera intención de Tamara. "Me encontré con Tamara y sin ninguna molestia me reconoció que todo esto lo hace por dinero y no por ayudar a su sobrina", detallaba Aurelio Manzano, uno de los colaboradores.



Ante la confesión de su compañero, Antonio Santana no pudo evitar estallar. "Lo que más rabia me da es que estamos hablando de que hay una guerra entre ambas familias, con una persona que acaba de fallecer hace tan solo nueve días y una niña que desconoce todo esto", dijo.

Y continuó. "Me parece tan triste que pase esto, que se esté rifando de a dónde va la niña", expresó. María Verdoy no tardaría en involucrarse. "Ella está vendiendo estos movimientos como una superheroína que solo mira por su sobrina", sentenció.

Aunque la custodia por la pequeña Rocío sea uno de los temas más polémicos, las bullas entre Inma y Tamara a Gloria Camila tampoco han pasado desapercibidas.

Tan solo este viernes, la madre de Michu se sentó ante los micrófonos de Telecinco para arremeter contra la hija de Rocío Jurado. "Es una persona egoísta. Tiene mucho rencor", arrojó la mujer.

"No está bien aconsejada. Se está metiendo en unas historias que no va a poder demostrar y lo fácil es atacar a la familia Ortega Cano por dinero", sentenció por su parte Manzano.

"Solo quieren quedarse con la niña por interés económico", soltó Almudena del Pozo. Pero fue María Verdoy quien aportó un dato aún más revelador sobre Tamara: según contó la presentadora, "ha estado regalando la ropa de Michu por el barrio". Además, añadió que perdió la custodia de su hija porque "su ex la echó de casa al ver que no se hacía cargo de la pequeña".