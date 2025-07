Joaquín Prat, alto y claro contra los okupas de Badalona: "Este país es un auténtico cachondeo. Es el pan nuestro de cada día"

El problema de la okupación sigue afectando al barrio de la Salut, en Badalona. Los vecinos se están viendo afectados por peleas constantes, que surgen a medida que se acerca la noche, en las que van armados con bates y palos.

Uno de los reporteros de Vamos a ver se ha acercado a la zona conflictiva de la ciudad para mostrar las condiciones en las que viven los habitantes desde que las viviendas se encuentran okupadas. Junto a él, se encontraba Rosa, una de las perjudicadas, que ha decidido narrar su testimonio.

"Han querido entrar a mi casa y me han tirado la puerta abajo. Me ha producido una inseguridad y un pánico impresionante", ha explicado ante la cámara de Telecinco. Joaquín Prat no ha tardado en reaccionar a su historia: "Como es normal". "Yo pensaba que me iba a dar un ataque al corazón", narraba ella.

"Ahora se han dedicado a pelearse toda la noche entre ellos. No sé si es por tema de drogas o por qué, pero pasan la noche entera peleándose y mi puerta ayer amaneció llena de sangre", contaba la vecina.

El rostro de Mediaset ha preguntado a los residentes del barrio si habían demandado ayuda a las autoridades. Sin embargo, afirman que, a pesar de intentar conseguir el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los mossos solo les dicen que no intervengan y "no se metan con ellos porque son personas muy conflictivas". "¡Qué tranquilizador!", ha exclamado el presentador de forma irónica.

Una solución que deja asombrada a la vecina, que no comprende por qué tienen que seguir en esa tesitura. "Para eso están ellos, Rosa", le ha comentado Prat.

Los vecinos de Badalona en el programa 'Vamos a ver'. Telecinco

"Este país al respecto de este fenómeno es un auténtico cachondeo", ha estallado el de Vamos a ver. Y añadía "Este es el pan nuestro de cada día, lo comentamos todos los días en el programa".

Otra de las personas que se encontraba junto a Rosa no ha podido contenerse: "¡Qué vergüenza! El alcalde que se espabile un poquito y que nos arregle las cosas". "Albiol ha sido un alcalde muy combativo con la okupación, debe ser que como estamos en julio están más cortos de efectivos", ha manifestado Joaquín.

Siguiendo con su declaración, los de Badalona han explicado que los pisos okupados pertenecen a una inmobiliaria, que no se hace cargo de los altercados ni de los problemas que les afectan desde hace meses. "Es terrible", decía el reportero.

"Toda la vida trabajando, toda la vida pagando impuestos y toda la vida cumpliendo con obligaciones y tienen que convivir con esta mierda", lamentaba Joaquín Prat.