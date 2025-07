Una soltera de 51 años de Murcia asombra a su cita en 'First Dates': "Lo que ha hecho es una falta de respeto hacia mí"

Segunda entrega de la semana de First Dates, en Telecinco. El formato de citas a ciegas se traslada por vacaciones al canal principal de Mediaset y lo hace bajo el nombre de First Dates Summer Resort.

De esta manera, el presentador Carlos Sobera daría la bienvenida a una soltera muy peculiar. "Busco a alguien que me acompañe un poquito. Creo que estoy bien, en el momento para enamorarme", se presentaba Carmen, 51 años, de Murcia.

"Suelo ligar bastante, la verdad", confesaba. "Los hombres de mi edad no me suelen gustar, casi nunca, porque yo por genética me conservo bien. Normalmente, casi, se parecen a mi padre", señalaba también la soltera.

El afortunado que iba a conocerla sería Javier, 51 años, de Sevilla: "No me suelen gustar las chicas de mi edad. Sí me gustan si están bien y se cuidan. Las prefiero más jóvenes"

"Este cuerpo viene de mi madre y de mi padre, que lo hicieron muy bien", admitía el soltero andaluz. La primera impresión de Carmen al verle fue negativa: "Puede estar rondando mi edad. No me ha gustado, es un chico guapo pero no es mi estilo".

"Me gustan que se cuiden y estén fibrados, pero no tan exagerados ni tan ajustados. Para ajustada, me pongo yo", aclaraba la soltera de Murcia. "Me ha gustado", opinaba, por su parte, él.

Durante la cita, Javi no dudaba en pronunciarse: "La verdad, está bastante bien para tener su edad". Además, le contaba que trabaja en un taller mecánico y regenta varias cafeterías. Por eso, admitía que no tenía mucho tiempo libre. "Es simpática y agradable. Podría ser mi tipo", decía.

Javi, en 'First Dates'

En ese momento, una llamada telefónica interrumpía la animada cena entre ambos. "Me ha parecido una falta de respeto hacia mí. Tenía que haber tenido el teléfono en el bolsillo o, simplemente, boca abajo", reaccionaba Carmen ante lo sucedido.

"Yo, en una cita, no tengo el teléfono sobre la mesa", señalaba también. Más tarde, con el incidente en un segundo plano, el encuentro prosiguió sin sobresaltos.

Momento de la cita entre Javi y Carmen, en 'First Dates'

"Veo a Javi como un tío que le gusta que le estén diciendo lo guapo que es o lo fuerte que está. Eso, me echa para atrás en un hombre", opinaba, sin tapujos, ella.

"Me he sentido súper incómoda, en algunos momentos. El chico es majo pero eso me ha fallado. Le gusta gustar y que se lo estén diciendo. Yo no necesito eso, ya lo sé yo o no hace falta que me lo digas ", criticaba su actitud.

"En el fondo, es un tío súper noble y sencillo. Ha habido momentos que he pensado que no tiene nada que ver conmigo pero otros momentos lo he disfrutado mucho ", opinaba Carmen, más tarde y de manera más sosegada.

Decisión final en 'First Dates'

El buen rollo entre ambos era palpable. La decisión final estaba lista para sentencia. "Sí, tendría una segunda cita con Carmen para conocernos un poquito más", comentaba Javi y le hacía entrega de la 'pulsera del todo incluido' a su cita.

Carmen, sin dudarlo, le correspondía al soltero sevillano: "He tenido varias dudas, pero lo he ido conociendo y tenemos muchas cosas en común".