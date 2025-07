Joaquín Prat, sin rodeos contra el okupa de una vivienda de Madrid que debe 15.000 €: "Es mi casa y la quiero recuperar"

Un día más, el problema de la okupación acapara los titulares en las tertulias televisivas. El magacín Vamos a ver, de Telecinco, se hacía eco de la historia de Víctor y su mujer, un matrimonio víctima de esta gran lacra que sacude a nuestro país.

La pareja se enfrenta a una situación desesperada con un inquilino que se niega a desalojar su vivienda en Aranjuez (Madrid). Necesitan urgentemente recuperar su vivienda por motivos de salud, pero la persona a la que una vez ofrecieron cobijo ahora les debe 15.000 € y no muestra intención de irse.

Sobre lo sucedido, un caso evidente de inquiokupación, el presentador Joaquín Prat se mostró muy crítico: "¡Es su casa! Acojonante...". "Es mi p... casa y la quiero recuperar. Esto es demencial", señalaba también el comunicador.

En un giro dramático, el equipo de Vamos a ver, con la ayuda de una empresa intermediaria contratada por el matrimonio, logró entrar en la casa y hablar con la esposa del inquilino. Ella afirmó que su marido los había "abandonado" y declaró que estaba luchando contra el cáncer mientras vivía con sus tres hijos menores.

Por primera vez en dos años y medio, Víctor pudo entrar en su propia casa. Durante el tenso encuentro, la esposa del inquilino le sugirió con descaro que se "fuera a una de sus otras casas". Situación completamente surrealista en pleno directo.

Joaquín Prat no dudo en reaccionar enérgicamente a lo sucedido: "Yo le recomendaría que esto lo solucione con el mediador, porque al final pasa lo que pasa. Malika a quien tiene que pedir responsabilidades es a su señor marido; Víctor no tiene ninguna responsabilidad de la situación de vulnerabilidad en la que está esta mujer. Es que al final es lo de siempre. No puede sentar a un señor de 85 años, cambiar los términos".

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'

Un visiblemente molesto Prat concluyó: "Llevas dos años y medio sin preocuparte de que yo cobre mi alquiler. Y ahora me dices que si te puedo hacer contrato a ti y además me dices cuál es el precio a la que tengo que poner mi vivienda o que si tengo otras viviendas. La vivienda es mía, mi mujer tiene otra o como si quiero tener cuatro. Es mi p... casa y la quiero recuperar. Esto es demencial".

Sin duda, Joaquín Prat se mostró, una vez más, muy crítico con esta situación. El presentador se caracteriza por hablar sin reparo sobre cualquier tema de actualidad que se hable en el magacín.

En España, la problemática de la okupación ilegal de viviendas sigue siendo un tema de gran relevancia social y jurídica, aunque con matices y cambios recientes. Si bien las cifras generales de denuncias pueden mostrar altibajos, el drama personal para los propietarios afectados persiste. Tal y como demuestra esta historia en el magacín de Mediaset.

La situación es un reflejo de la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna, con una sociedad dividida entre la necesidad de proteger la propiedad y la preocupación por las situaciones de vulnerabilidad social.