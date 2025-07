Risto Mejide, sobre los datos que relacionan violencia y migración: "Si un país se vuelve estúpido, hay un problema"

Este lunes 14 de julio, todos los programas de actualidad han puesto el foco en Torre-Pacheco, la localidad murciana en la que ha surgido la “cacería contra inmigrantes” después de que, presuntamente, tres jóvenes de origen magrebí dieran una paliza a un anciano de 68 años.

El suceso ocurrió el pasado 9 de julio, pero ha sido este fin de semana pasado cuando la ola de violencia se ha desatado, al producirse altercados promovidos por grupos de extrema derecha que incitaban a “cazar inmigrantes”. A ello se han sumado manifestaciones de organizaciones ultra, así como de grupos políticos.

El líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, lanzó el pasado 12 de julio un discurso que ha sido tildado de xenófobo. “Ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y les devolveremos una España decente”, expresaba.

Con varios programas analizando la situación, Risto Mejide ha dado su opinión en Todo es mentira, donde ha hecho un análisis profundo relacionado con los datos relativos a la violencia cometida por inmigrantes.

La intención de Mejide es desmentir tanto ciertos bulos como mensajes racistas y xenófobos que están apareciendo tanto en redes sociales como en la localidad murciana, donde ya han sido detenidas nueve personas.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

Mejide recalaba que siempre que ocurría un hecho o evento que conlleve violencia o mensajes de odio, toca “mantenerse fiel a los datos”. “Lo que hay que hacer, piense lo que uno piense, vote lo que uno vote, es sobre todo seguir a rajatabla los datos”, compartía, señalando que estos “son los que dan”, la oportunidad “de interpretarlos”.

“Si a uno le manipulan con los datos, está perdido. Da igual lo que uno vote”, señalaba, para después poner justo un ejemplo.

“Si a uno le dicen que el porcentaje de extranjeros detenidos o investigados es del 30%, que es un dato cierto, y a continuación le dicen que la población extranjera empadronada es del 14%, que también es otro dato cierto”, argumentaba Mejide, señalando que, eso pueden llevar a la opinión pública a conclusiones parciales.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

Dado que si “hay un porcentaje mayor de detenidos investigados que sean extranjeros”, puede llegarse a pensar que “vienen a delinquir”, recordando que, de esta manera, se hace que “la parte sea el todo”.

Al ser cifras incompletas, Mejide señala que se desinforma de esa manera. “Se está haciendo un flaco favor a sí mismo porque se está dejando manipular”, denuncia el publicista, ya que esa parcialidad de cifras provoca que “ese dato parezca el doble”.

De la misma forma, el presentador ha hecho énfasis en que los delitos son de distinta índole y que no es lo mismo un hurto que otro de robo con violencia, atentado contra el patrimonio o desfalco.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

En ese sentido, Mejide hacía hincapié en el que “el porcentaje entre extranjeros y nacionales es prácticamente el mismo”. “Hay delitos como los delitos fiscales, la corrupción o la violencia de género, en los que los nacionales ganamos por goleada y eso nadie lo dice”, argumentaba.

Mejide ponía el foco en los delitos menores, en el que un metaanálisis europeo dejaba dos posibles explicaciones. “La primera, obviamente, el nivel de pobreza, de exclusión social, de falta de redes familiares o de oportunidades. Y la segunda, que es muy importante, es el perfil demográfico porque los ciudadanos entre 18 y 35 años concentran la mayoría de este tipo de delitos en cualquier país”, explicaba.

“Si ahora cogemos esos datos y los incorporamos a esos porcentajes que os daba antes, si comparas jóvenes inmigrantes y locales prácticamente no hay diferencia entre los que cometen delitos jóvenes inmigrantes y jóvenes locales”, detallaba.

Mejide, que lanzaba también un alegato a favor de la inmigración, concluía señalando que hay que saber mirar la información. “Son datos para no dejarse manipular. A partir de aquí, que cada uno vote a quien le dé la gana, pero por favor, no nos dejemos engañar. Que eso si uno es estúpido, no pasa nada, pero si todo un país se vuelve estúpido, tenemos todos un problema”, concluía.