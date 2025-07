Payasín de ‘Gran Hermano’ entra en ‘Espejo Público’ para hablar del cumpleaños de Lamine Yamal: “Me da rabia”

La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ha anunciado medidas legales contra el futbolista Lamine Yamal.

Según su denuncia, el futbolista contrató a personas con esta discapacidad para animar la fiesta de su 18º cumpleaños. La entidad ha condenado los hechos en un comunicado en el que anuncia “acciones legales y sociales” para “salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad”.

Esta cuestión se ha abordado en Espejo Público esta mañana, y han contado con la participación a través de videollamada de Juan Serrato, una persona de 45 años que mide 135 centímetros, y que en televisión es conocida por haber encarnado a Payasín en Gran Hermano y Sálvame Okupa, entre otros formatos.

“A mí esto, la verdad, que me da mucha rabia, que estas asociaciones estén en contra de nosotros. Yo me dedico al mundo del espectáculo hace 25 años, tengo 45, y y vengo de padres artistas y la verdad que he cogido la vida que me ha gustado”, exponía.

“Esto es una profesión, aquí nadie me obliga y nadie me está poniendo un cojín en el cuello para que me vaya a actuar o para que vaya obligado a a cualquier contratación. Es un trabajo que a mí me gusta y yo me siento muy a gusto cuando hago mi trabajo”, relataba Juan. “Yo respeto a todo el mundo igual que me gusta que me respeten a mí”, pedía desde Antena 3.

Imagen de 'Espejo Público' durante la intervención de Juan Serrato.

“Y yo no me siento discriminado en ningún momento porque yo en ese momento estoy ejerciendo un trabajo como artista profesionalmente registrado”, aseguraba, en referencia al comunicado.

“A estas personas que las contratan, las contratan porque son personas con acondroplasia, que además son artistas y que lo que hacen es un show, un número en este cumpleaños”, matizaba entonces Gema López.

Juan narró que el día antes él había acudido a un evento como camarero. Y, en ese sentido, desde el programa le defendían que “una cosa es que te contraten por tu experiencia profesional y por todo lo que tú sabes hacer como profesional y otra cosa es que te contrates traten como artistas, son dos cosas completamente diferentes”.

En el plató hubo colaboradores que, como Juan, proponían que cada cual elija en qué quiere trabajar. Sin embargo, también había participantes que decían que había que velar para que quienes tienen más poder no actúen a sus anchas y sin control.

La denuncia

La ADEE considera que lo ocurrido en la fiesta por la mayoría de edad del jugador del Barcelona vulnera “no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Según la asociación, en la fiesta se contrató a personas con enanismo “únicamente para actividades de espectáculo y reclamo”, unas prácticas que consideran “intolerables” al “perpetuar estereotipos, alimentar la discriminación y menoscabar la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia u otras displasias esqueléticas, así como de todas las personas con discapacidad”.