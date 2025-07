Carmen Borrego dispara contra Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Nunca les hace gracia cuando hablo en tele o revistas"

Un nuevo cisma se ha abierto en el clan Campos. La semana pasada, Carmen Borrego daba una incendiaria entrevista hablando sin tapujos de todos los frentes abiertos de la familia, aunque, desde luego, era el titular lo que más destacaba: "A Alejandra [Rubio] le sobramos todos".

Después de enfrentarse cara a cara con Terelu Campos hace unos días en De viernes, Borrego ha acudido este lunes, 14 de julio, al plató de Vamos a ver. Lo ha hecho asegurando que no ha "compartido la exclusiva con nadie" antes de que esta viese la luz.

"No se lo dije a ninguno de mis compañeros. He hablado con muy pocos, solo con Kike Calleja. De los que están aquí, ninguno", ha remarcado Carmen, añadiendo que se lo comentó a su sobrina para confirmarle que no había dicho nada grave sobre ella.

"Igual que aclaro que mi representante tampoco ha hablado con nadie. Yo me defiendo solita", ha asegurado la tertuliana del programa matinal de Telecinco. Joaquín Prat ha comentado detalles de su posado, para luego decir que lo verdaderamente jugoso eran las declaraciones de su compañera.

Así, Vamos a ver ha repasado fragmentos de la entrevista del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. "Yo creo que a Terelu esta exclusiva no le ha hecho gracia", apuntaba Prat, y Borrego no podía hacer más que darle la razón.

Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'. Mediaset España

"Vamos a ver, ni a Terelu ni a Alejandra les hace gracia cada vez que yo hablo en un plató de televisión o me hago una exclusiva", ha soltado Carmen, agregando: "Cuando mi sobrina habla de mí, cuando mi hermana habla de mí, yo lo entiendo porque es su trabajo".

La hija menor de María Teresa Campos ha defendido que la entrevista con la revista Lecturas duró dos horas y media, y en ella se abordaron cantidad de temas. Eso sí, acepta al cien por cien el titular: "La revista publica lo que le vende y yo lo entiendo".

"Yo no digo absolutamente nada [de Alejandra]. Y en el titular digo lo que pienso", ha insistido Carmen Borrego, restándole importancia al conflicto: "Parece que la familia Campos tiene que ser una piña. Y nosotros nos peleamos como se pelean todas las familias. Ni más, ni menos".

Además, en el formato de Unicorn Content, la tía de Alejandra Rubio ha aprovechado para lanzarle algún que otro toque de atención: "Yo respeto que Alejandra no venda exclusivas. Lo que no respeto es que diga que ella no habla de la familia".