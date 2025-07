El archivo de TVE, a examen en 'La Garita': "No hemos echado en falta poder hablar de 'Sálvame'. Comparado con los ochenta..."

Este verano, La 1 tira de archivo. Pero no lo hará en su habitual modus operandi, con Viaje al centro de la tele o Cachitos. Esta vez, la pública apuesta por La Garita, con los cómicos J. J. Vaquero y Álex Clavero encarnando a dos 'seguratas' que custodian el infinito archivo de RTVE.

Este lunes, 14 de julio, toman el relevo de La Revuelta -21:50 horas- para darse un paseo por nuestra historia catódica. BLUPER charla antes del estreno con ellos, que ya saben lo que es trabajar juntos en el espectáculo Nunca llueve a gusto de todos.

Confiesan que han visto fragmentos que hoy en día serían impensables en pantalla, como Paloma Chamorro entrevistando en La Edad de Oro a personajes "explícitamente drogados". Momentos que pueden favorecer el debate "entre padres e hijos", unir a generaciones a través de la risa.

De hecho, este formato nostálgico da pie a reflexionar si tiene sentido la contextualización de obras de otra época, que pueden impactar revisadas con los ojos de hoy. Por ello este periódico pregunta a Vaquero y Clavero si es pertinente el rótulo de Cine de barrio antes de emitirse películas que en casi todos los casos tienen más de 40 años.

"Entendemos que cuando en Cine de barrio ponen ese cartel, no debería hacer falta, la gente debería saber que esa peli se rodó en 1968. Ahora bien, si lo tienen que poner, es para solucionar un problema, que es que la gente se le está enfadando", acepta J. J.

Álex Clavero y J. J. Vaquero visitaron 'La Revuelta' hace unas semanas. RTVE

¿Cómo se gestó La Garita?

Álex Clavero: Yo supongo que nos verían actuar juntos. Así es en mi imaginario.

J. J. Vaquero: La realidad del asunto es que mí me llamaron, me ofrecieron el programa. Es fácil de explicar, te ponen vídeos y reaccionas a ellos. Yo, que tengo hijos adolescentes, sé perfectamente lo que es reaccionar



¿Cómo lleváis el hecho de que os llamen para ocupar el hueco de La Revuelta?

A. C. Sinceramente, a mí me da un poco igual. No quiero que suene mal, pero es que La Revuelta es un programón. Estamos en verano, sigo pensando que nos vieron a actuar juntos y pensaron: 'Parece que se entienden'. Queremos entretener y divertir sin más pretensiones. De momento estamos haciendo el programa que a mí me gustaría ver. En ese punto estoy, no tengo ninguna presión más.

J. J. No podemos tener presión. Es como si me dicen que voy a jugar al baloncesto contra mi cuñado. Pues tengo presión. Pero si me dices que voy a jugar contra LeBron James no tengo ninguna. Nadie espera nada de mí, él va a ganar y todo irá bien.

La Revuelta es tan potente y tan exitosa que no creo que nadie espere de nosotros nada parecido en ninguno de los sentidos. Eso te deja sin presión, no espero que nadie crea que podemos competir.

J. J. Vaquero: "Vimos un programa de 'La Edad de Oro' donde entrevistaban a una persona evidentemente drogada. Y explícitamente. No lo negaba"

¿Hay posibilidad de que La Garita continúe más allá del verano? ¿O que os embarquéis en otro proyecto en TVE?

J. J. Nadie nos ha dicho nada, pero, por sentido común, si esto funciona, el verano que viene se puede volver a hacer. Lo bueno que tiene le programa es que es infinito, porque archivo hay.

A. C. Tenemos unos guionistas que seleccionan oro. Las imágenes en sí son súper potentes. Estoy deseando que lo vea la gente joven, hay muchas cosas que parecen ficción y eran la realidad de nuestra sociedad. Gente fumando en un plató, bebiendo copas. Lo vamos a ubicar en el momento social en el que se vivía. Ahí ya surge una conversación en casa que va a ser guay. De padres a hijos, o entre colegas.

Y, de lo que habéis visto y comentado, ¿qué pensáis que no se podría hacer ahora en televisión?

J. J. He visto un programa que se llamaba La Edad de Oro donde entrevistaban a una persona evidentemente drogada. Y explícitamente también, no lo negaba. La presentadora le llama por su nombre, una persona conocida, y le dice: 'Vas pasadísimo'. Y sigue preguntando. De fondo, tres chavales fumándose un porro.

A. C. Se podría haber evitado y no se evitó. No se quiso. Era el momento social. A nadie le llamó la atención. Y la vestimenta... Hablamos de fumar, pero la vestimenta.. Y unos niveles de laca. Los programas de los ochenta eran Europe todo el rato.

J. J. Aquello no explotó de milagro. No estamos aquí por treinta centímetros.

¿Os imagináis trabajando en esa época?

A. C. Pienso mucho en los jóvenes, en cómo se les va a explicar esto. Da para mucha explicación y mucho entretenimiento. El momento social que se viviría en los ochenta era de explosión total de libertad descontrolada. No se sabía hasta qué punto se podían hacer según qué cosas. Pasamos de no poder hacer nada a hacerlo todo exageradamente. En estos programas, se ve que se va calibrando el lenguaje. Cómo se va calibrando todo.

J. J. Mi respuesta es que si yo hubiese trabajado en aquella época estaría muerto. Por mi manera de ser, me hubiera gustado muchísimo. Y la hubiera disfrutado más de la cuenta y no creo que lo contase.

¿El repaso incluye programas actuales?

A. C. Sí. Hay uno que se llama Aquí hay trabajo. Yo por la mañana estoy en la radio y no lo había visto en mi vida. Me parece un programa súper rápido y útil. Ahí te van saliendo un montón de datos muy útiles para encontrar trabajo.

J. J. Hay otro que se llama Agrosfera, que el nombre te lleva a naves espaciales y no. Es un programa sobre el campo. Después de verlo, llegué a casa y le dije a mi mujer: 'No compres más aceite, lo vamos a fabricar'.

A. C. Me hace ilusión darle bola a programas menos conocidos. El mundo del campo está tan denostado que mola sacar la cara por esa parte de la sociedad. Dicen que hay una España vaciada, a ver si dejan de decirlo y se ponen de verdad a ello.

Álex Clavero: "En los ochenta, pasamos de no poder hacer nada a hacerlo todo. En estos programas, se ve cómo se va calibrando todo"

¿Hasta qué punto el programa es guionizado o improvisado?

J. J. El programa empieza algo guionizado y ya luego nos ponemos a ver los programas. Hay un equipo de buenos guionistas que nos dicen: 'Vas a ver hoy Curro Jiménez y te digo algún chiste de bandoleros para que lo tengas en la cabeza'. El chiste lo tienes, pero la realidad es que nunca has visto el programa y por eso te diría que hay muchísima improvisación. Pero la parte de guion es importante, porque los guionistas son los que eligen el material.

J. J. Tenemos una especie de mando a distancia, con el que puedes ralentizar la imagen, pausarla...

A. C. Hay muchas paradas en las que asimilamos lo que acabamos de ver. Como lo de La Edad de Oro o lo de Aquí hay trabajo. Yo reacciono más con él porque tengo menos archivo en mi cabeza. '¿En serio la Pantoja salió en Curro Jiménez?'. Y reacciono.

¿Tiene cierta estructura La Garita?

J. J. Llevamos una pequeña estructura para que haya variedad, un programa mítico, un concurso, un programa actual y una serie. Más o menos. Vamos jugando con el ayer y el hoy.

A. C. Los concursos son un poco para hacer partícipe a la gente. Nosotros jugamos también. Como nosotros no somos mucho de pensar, pues tampoco nos puedes tener todo el rato con los concursos. Ni bajando al mínimo nivel. Vamos variando.

Álex Clavero y J. J. Vaquero, en 'La Garita'. RTVE

Decís que de alguna manera contextualizáis los programas de otras épocas. ¿Qué opináis de los rótulos que se incluyen antes de las películas de Cine de barrio? O incluso en plataformas...

A. C. A mí me gusta la nostalgia, ese impacto. Lo que no me gusta es que digan, ante la imagen de dos tíos fumándose un porro en televisión, que ya no la van a poner más. No, no, es que eso pasó. Otra cosa es que ya te lo adviertan...

J. J. La historia es la que es. Por supuesto no estamos de acuerdo con lo que pasó en Auschwitz, pero pasó. Entendemos que cuando en Cine de barrio ponen ese cartel, no debería hacer falta, la gente debería saber que esa peli se rodó en 1968.

Ahora bien, si lo tienen que poner, es para solucionar un problema, que es que la gente se le está enfadando. El otro día fui a un hospital y vi un cartel de 'no agredas al médico'. No debería hacer falta, pero han tenido que ponerlo. Si el cartel ayuda, pues bien, pero me parece triste que haya que poner ciertos carteles.

Competiréis también contra las reposiciones de El Hormiguero. ¿Cómo vivís el enfrentaros a un programa con tanto recorrido?

J. J. Es imposible ganar a la reposición de El Hormiguero, ni nos lo planteamos.

A. C. Ambos coincidimos en El Hormiguero y es un transatlántico, igual que La Revuelta. Estoy haciendo un programa de verano que me presta. Cuando me llamaron, la idea de programa me parecía viable. No me dijeron, como pasan en los nuevos proyectos, 'vamos a hacer lo mejor de todo'. Igual no hubiese aceptado.

J. J. Es como jugar con una raqueta de Pádel para competir contra Nadal. Yo he sido guionista de varias galas de los Goya y he aprendido cuánto tiempo tienes que tener apagado Twitter desde que acaba la gala hasta que puedes volver a coger el móvil y ser feliz. Eran diez días, menos si había habido un Madrid-Barça, que la gente cambiaba antes de tema.

J. J. Vaquero: "Para mí, 'La Revuelta' o 'El Hormiguero' son como el fútbol. Son programas contra los que no podemos competir"

A. C. La gente opinará en redes, le parecerá mal a muchos y bien a otros. Yo estoy contento con lo que estoy viendo. Lo que me haría profundamente infeliz es verme y estar súper impostado, que fuera creíble. Que quisiera parecerme a El Hormiguero o La Revuelta, sin conseguirlo.

J. J. He trabajado en programas donde las audiencias eran muy importantes. El día que se hacía mala audiencia, había tensión. Excepto si esa noche jugaba el Madrid o el Barça, que estaba todo el mundo relajado porque se entendía que con el fútbol no se puede competir. Pues así estamos un poco con La Revuelta o El Hormiguero. Para mí, esos programas son fútbol y nosotros no podemos competir.

¿Hay algún programa que hayáis echado de menos comentar por no emitirse en TVE? Algo tipo Sálvame...

A. C. Lo que pasa es que hay muchos programas que yo pensé que eran de otras cadenas, pero lo daban aquí.

J. J. Es que Sálvame, comparado con programas que hemos visto de los ochenta en TVE... No, no lo echo de menos.

A. C. Sálvame no va a llegar a ese nivel. A mí lo que me ha pasado, de momento, es ver a Carlos Larrañaga en Curro Jiménez y decir: '¿No huele aquí un poco a farmacia?'. Y, claro, al ser de otra cadena, no sabes hasta qué punto comentarlo.