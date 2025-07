‘Socialité’ dedica un reportaje a Óscar Casas y alaban su gran trabajo en ‘El gran salto’ de atresplayer

Normalmente, las cadenas de televisión no suelen hablar de los trabajos que hacen sus competidores más directos. Como mucho, programas como El Hormiguero o La Revuelta reciben como invitados a actores que promocionan series de plataformas de pago.

El domingo 29 de junio llegó a atresplayer, al fin, la serie El gran salto, protagonizada por Óscar Casas, y que relata la vida de Gervasio Deferr. Y de esta serie hoy han hablado de forma abierta, aunque con cierta prudencia, desde Socialité, en Telecinco, al comentar algunas fotos del Instagram del actor.

“Vamos a hablar de Óscar Casas, que ha vuelto a colgar una foto suya en las redes para que veamos cómo se ha currado el papel de Gervasio Deferr para su serie”, exponía María Verdoy en un momento de la emisión.

Y Antonio Santana se sumaba a ella: “Reto más que conseguido. Seguro que nos vas a trasladar a los momentos gloriosos de Gervasio, y también a los capítulos más oscuros”. Tras esto, el programa emitió un reportaje con fotos del Instagram de Óscar Casas, que incluía fotogramas de la serie, para hablar de su cambio físico a lo largo de la historia que protagoniza.

“Las últimas fotos que ha compartido Óscar Casas nos ha dejado alucinados. El propio Casas reconoce que ha sido uno de los trabajos más intensos de su carrera”, decían en el reportaje, destacando una vez más la serie de atresplayer.

Imagen mostrada en 'Socialité'.

El reportaje se complementó repasando la historia de Gervasio Deferr, su ascenso en el deporte español y su descenso a los infiernos posterior, narrada con fragmentos de entrevistas.

Curiosamente, Socialité también ha puesto sus ojos hoy en otro programa de Atresmedia, y es que, justo después del reportaje de Deferr destacaron la entrevista que hizo Ricky Rubio en Lo de Évole.

En concreto, destacaron algunas citas textuales que dio el jugador de baloncesto en las que describía cómo ha lidiado con problemas de salud mental. “Una noche en el hotel dije: no quiero seguir, no ya con el baloncesto, sino con la vida”, leía una voz en off.

Eso sí, al igual que no han mencionado abiertamente el nombre de la serie El gran salto, Socialité tampoco ha señalado que las declaraciones de Rubio procedían de Lo de Évole.