Gloria Camila reaparece en ‘Fiesta’ tras la muerte de Michu y rompe su silencio: “Ha sido bastante chocante”

Gloria Camila Ortega ha sido un personaje del que se ha hablado mucho en los últimos días. Esta semana fallecía Michu, expareja de su hermano José Fernando, y madre de su sobrina Rocío. Una joven de 33 años de la que estuvo muy distanciada en el pasado, pero con la que había acercado posturas.

Tras unos días apartada de la televisión, Gloria Camila ha reaparecido esta tarde en Fiesta, y allí ha roto su silencio. Emma García (a la que Terelu Campos sustituirá este verano) acudía a recibirla en solitario, y le daba un beso, “que sé que ha sido una semana complicadísima tras el fallecimiento de Michu. ¿Cómo estás, cariño? Lo siento”, le decía la colaboradora.

“Gracias. Bueno...”, respondía Gloria. “Siempre es una terrible noticia y más cuando es inesperado y hay una pequeña por el medio, Gloria”, deslizaba la presentadora. “Pues sí, ha sido bastante chocante para todos, porque además no hace mucho, yo dos días antes estuve con ella. En la misma tarde habíamos hablado, o sea, todo iba genial”, recordaba la hija de Ortega Cano.

“Y claro, pues de repente...”, terminaba de decir Gloria. “Sorpresas, sorpresas de la vida, ¿eh?”, apostillaba la presentadora. Emma García no desaprovechó los primeros minutos junto a Gloria para destacar que “han hablado de ti. La hermana de Michu estuvo ahí en Tardear”, y le preguntó qué opinaba.

“Yo sinceramente, si te digo la verdad, alucinada. Pero bueno, ya está”, resumía Gloria. “No te lo esperabas, ¿no?”, quería saber Emma. “Yo creo que no es ni el momento para hacer esto. Además, yo siempre he estado ahí, he pedido respeto por la situación que estaba siendo. Y luego que creo que tampoco se lo merece, y nosotros tampoco”, sentenciaba la antaño concursante de Supervivientes.

Gloria Camila y Emma García en 'Fiesta'.

Gloria, además, destacó que había estado con Tamara, la hermana de Michu, comiendo. “Y era otra actitud totalmente diferente a la que luego vino aquí”, exponía. “A ver, es que estamos hablando de su hermano, de su familia más cercana, de tu sobrina. Y el momento es muy delicado y muy reciente. Luego hablo contigo, ¿eh?”, le emplazaba la presentadora, para continuar posteriormente la charla.

En concreto, Tamara aseguró en Tardear que la familia de José Fernando no se hacía cargo de la pequeña Rocío, de ocho años, y señaló con dureza a Gloria Camila con mucha dureza.

“Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta', no saben en qué colegio está... Todo ha sido mi hermana, de ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila”, afirmó la hermana de la fallecida escasamente 24 horas a la emisión de Fiesta.