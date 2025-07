El jubilado de 66 años de Castellón que revoluciona a su cita en 'First Dates': "Pedro Sánchez se bajó los pantalones"

First Dates no falla con su cita con los espectadores de Cuatro. El popular dating show tuvo como protagonista a Luis, 66 años, de Castellón, que protagonizaría un divertido encuentro en el restaurante del programa.

"Voy a la universidad a estudiar porque soy una persona muy inquieta y me gusta saber de todo", se presentaba Pilar, 66 años, de Elche (Alicante), la cita de esta noche de Luis.

"Soy feliz como soy, estoy a gusto, pero ahora me apetece cambiar a otra cosa", se expresaba Pilar ante las cámaras del programa liderado por Carlos Sobera.

"Me encanta un hombre que cuide los detalles y cuide a su pareja, alimentando el amor", explicaba sobre el tipo de relación que buscaba.

Parecía encajar con el pensamiento de Luis: "Me gustan los pequeños detalles, los 'buenos días, cariño'. Sin eso, la relación no funciona bien. Me gusta regalar rosas cualquier día del año".

"Busco una mujer que sea sincera y tenga sentido del humor y que compartamos los mismos gustos", se expresaba el de Castellón. "Ha sido un flechazo, nada más verla. Me ha gustado mucho, no lo niego. Es una mujer muy hermosa y me ha encantado su sonrisa", confesaba al conocer a Pilar.

"Estoy dispuesto a conducir y más por verla. Todo lo que haga falta. Es sensual y coqueta", se deshacía en elogios hacia su cita de esta noche.

Pilar, 66 años, en 'First Dates'

Por su parte, Pilar tenía una opinión diferente: "No es un hombre en el que me fijaría en la calle". "Con Pilar me gustaría ver una buena película de amor, justamente Un viaje por las nubes. Es una peli que me enamora y con Pilar mucho más", admitía el de Castellón.

"Me empieza a parecer atractivo en el momento que hablo con él. Es un hombre coherente que se explica bien. Un hombre que sea bailarín tiene un 40% que me ha conquistado", confesaba Pilar sobre su cita.

"Hacía mucho tiempo que yo no tenía estos sentimientos hacia una mujer como con Pilar, desde hace más de 6 años. Y no tan profundos, desde un principio. El corazón se me ha abierto enormemente", se abría en canal el soltero de Castellón.

Acto seguido, vendría el plato fuerte de la noche. El programa les propuso un juego para conocerse más a fondo. La política fue el elegido por el azar.

Momento de la cita entre Luis y Pilar, en 'First Dates'

"Soy muy de izquierdas, no soy roja, yo me definiría como granate. Yo respeto a los de derechas, pero para compartir mesa, cubierto y cama como que no", se expresaba Pilar de manera rotunda.

Por su parte, el de Castellón se mostraba tajante: "Soy un poco apolítico. No veo ningún atisbo de lo que hacen unos y otros. Yo confiaba en Pedro Sánchez y se bajó los pantalones".

"A ver, cariño, es la política. Bueno, por lo menos, veo que eres de izquierdas", defendía Pilar al actual presidente del Gobierno.

"Era de izquierdas pero me está defraudando lo que está haciendo", remarcaba Luis. "No tiene nada que ver, estoy hablando de ideología", subrayaba ella. "Lo admito", le daba la razón.

Decisión final en 'First Dates'

"Menos mal que no me has dicho que eres de Feijoó", se alegraba Luis al conocer la ideología de su cita de esta noche en First Dates.

Tras la cena, compartieron unos agradables bailes en el reservado íntimo del programa. Además, ambos se fundieron en un bonito beso. Todo parecía indicar que la decisión final estaba lista para sentencia.

"No me gustaría tener una segunda cita con Pilar, sino dos, tres, cuatro, cinco... Las que ella quiera, estoy dispuesto", decía Luis. "Claro que sí, una segunda cita y más. Darnos la oportunidad de conocernos y descubrirnos poco a poco. Tenemos mucho por descubrir", finalizaba Pilar.