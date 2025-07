Risto Mejide estalla y "deporta" a Rocío de Meer de 'Todo es mentira': "Se equivoca de sitio si viene a dar un mitin de Vox"

Tenso rifirrafe el que se vivió la tarde de este martes, 8 de julio, en Todo es mentira. El programa de sobremesa de Cuatro conectó con Rocío de Meer para que "matizase" sus polémicas declaraciones sobre la inmigración. Pero la situación acabó saltando por los aires.

La diputada de Vox por Almería propuso como solución al "reemplazo poblacional" -esto es, que haya más población inmigrante que autóctona en España- la devolución de parte de los 8 millones de inmigrantes que viven en nuestro país, incluidos los de "segunda generación". "Estamos un poco estupefactos por lo de ayer y su matización de hoy", comenzaba diciendo Risto Mejide.

"Díganos, ¿a cuántos inmigrantes pretende deportar?", quiso saber el presentador de Mediaset. Una pregunta que ofendió enormemente a la entrevistada. "En primer lugar, yo no he matizado nada. Nosotros hemos dicho lo mismo de siempre, no hemos dicho nada nuevo. Es mentira lo que se dice que hemos dicho".

De Meer hizo alusión a una pieza publicada por El País este lunes, a las 18:00 horas, y que, según ella, fue replicada por el resto de medios. "Incluido el rótulo que tienen ustedes ahora mismo en este programa. Les enviaremos el correspondiente burofax para que rectifiquen", advirtió la abogada.

"No hemos dicho que haya que deportar a 8 millones de personas, es absolutamente falso. Hemos dicho que hay que hacer deportaciones, desde luego, de aquellos que han entrado ilegalmente en nuestro país y que no respeten nuestros usos y costumbres. De aquellos que han protagonizado escenarios de inseguridad", prosiguió.

Risto Mejide y Rocío de Meer, en 'Todo es mentira'. Mediaset España

"Aquí se pueden reír mucho, en este programa, pero hay españoles que lo están pasando realmente mal y no creo que les haga tanta gracia. Le pueden preguntar a la familia de la chica violada el otro día en Alcalá de Henares", recordó De Meer, en referencia a la agresión sexual que sufrió una joven de 21 años, presuntamente por parte de un inmigrante de Mali alojado en un centro de acogida de la localidad madrileña.

Rocío tenía la intención de seguir con su discurso, pero el publicista no tardó en cortarla: "Señora de Meer, con todos mis respetos, si usted ha venido a hacer un mitin de Vox, se ha equivocado de programa. Efectivamente, es un programa de humor".

Risto corta la conexión

Sin embargo, la diputada del partido verde no atendía a razones y seguía hablando. "Si ha venido a amenazarnos y a soltar su discurso, envíenos el burofax que quiera. Le hemos dado la oportunidad de matizar sus palabras", remarcó Risto.

Pero Risto Mejide terminó por perder la paciencia: "Yo le he respetado su turno. Si usted viene aquí a insultarnos y a decirnos que no le gusta que este programa sea de humor, me parece muy bien. Pero hay muchos programas para hacerlo. Muchísimas gracias. Ahora soy yo el que la deporto a usted de este programa. Adiós". Sin más, cortó abruptamente la conexión con Rocío de Meer.