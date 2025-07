Pablo Motos habla alto y claro sobre los jubilados en España: "La gente desea dejar de trabajar y luego entra en depresión"

Llega el periodo vacacional y las emisiones de El Hormiguero llegan a su final. El formato de Antena 3 ha revalidado un año más su condición de programa más visto de la televisión nacional en su franja, sumando 11 años de liderazgo consecutivos.

De esta manera, el presentador Pablo Motos inicia un merecido descanso pero antes ha querido hablar con Tengo un Plan, el pódcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez.

Uno de los temas que el comunicador abordó largo y tendido fue sobre cómo percibe la jubilación en España. Pablo Motos lo tiene claro y no se imagina jubilándose de la manera tradicional.

Cuando se le pregunta directamente si se jubilaría, su respuesta es un rotundo "ni de coña". Él ve la jubilación como una idea a la que "hay que darle una vuelta", basándose en su experiencia y observación de otras personas.

Para Pablo, existe una gran diferencia entre tener vacaciones y no volver nunca más al trabajo; esto último lo describe como un "precipicio gigante".

El presentador ha notado que muchas personas que conoce, y que se jubilan sin haberlo pensado mucho, a menudo experimentan problemas de salud o depresión poco después.

"Por mi experiencia de toda la gente que conozco que se jubila y que no lo ha pensado mucho, lo siguiente es que te pones enfermo y empiezan los problemas de salud, porque una cosa es tener vacaciones. Y otra cosa muy diferente es tener vacaciones y no volver más al trabajo, no volver nunca más. O sea, el precipicio es gigante", señalaba de manera tajante.

Aunque reconoce que hay gente que lo lleva bien y encuentra actividades como apuntarse a asociaciones culturales o hacer teatro, él cree que su personalidad le exige mantenerse activo.

"Es demasiada gente que conozco que de repente se jubila porque está deseando jubilarse y lo siguiente que tiene es o una depresión o un problema de salud", hablaba alto y claro en la entrevista.

"Bajar el ritmo de trabajo está bien, pero yo creo que mientras tenga fuerza para trabajar, trabajaré en algo", hablaba, en primera persona, sobre su futuro más inmediato en televisión.

Esta mentalidad se alinea con su deseo expresado anteriormente de "exprimir la vida" y "pasar por aquí y que haya pasado algo", ya que no quiere "regalar tiempo a la vida sin ser feliz".

Además, el de Requena (Valencia) también habló de más temas. Así, reveló haberse "arruinado dos veces", incluso citando a un millonario que le dijo que "hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad".

Por este motivo, describe el inicio de El Hormiguero como una situación de "mucho dinero" donde "no había opción de fracasar" porque, de lo contrario, arruinaría a "mi familia y a la siguiente generación".

"Cuando acaba una temporada no piensas en nada más, yo intento no hacer muchos planes. Voy más a lo que venga, creo que planificar está bien, pero después de 19 años de El Hormiguero es un poco lo que venga", señalaba el conocido presentador de Antena 3.

"Si seguimos, pues seguimos, si lo dejamos, pues lo dejamos", confesaba sobre la próxima temporada, número 20, de El Hormiguero.