Mercedes Milá da la cara por Pedro Sánchez: "Le agradezco que siga manejando el barco 'España'. Eso es ser honrado"

Mercedes Milà da un paso al frente para defender a Pedro Sánchez de las críticas ante la trama de corrupción que está afectando al PSOE. La comunicadora ha querido demostrarle su apoyo a través de un mensaje en sus redes sociales.

"España es un país con suerte en estos momentos. Tenemos un extraordinario presidente del Gobierno que no se arrepiente de hacer política pura, política honrada y, si hace falta, valiente, sin complejos", ha afirmado la catalana.

Y es que la periodista valora las explicaciones de Sánchez frente al escándalo político que salpica a sus dos exsecretarios de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. El pasado 5 de julio, el Presidente anunció que iba a seguir al frente del partido y también del Gobierno, rechazando la posibilidad de convocar elecciones.

"Escuché de cabo a rabo la intervención del presidente Sánchez en la reunión del Comité Federal de su partido. No puedo ponerle un pero", confesaba Mercedes Milá. Y añadía: "Entiendo y comparto todo lo que dijo y le agradezco que siga manejando el barco “España”. Eso es ser honrado y cumplir con el mandato que las personas que le votamos esperamos de usted".

Además, ha recalcado la entereza y la determinación del líder ante un problema: "La tempestad es fuerte pero saldremos de ella con la iniciativa, la valentía y la prudencia que ha demostrado ya en otras ocasiones". "Están llegando los momentos de unirnos y no permitir que nos sigan engañando", ha concluido Mercedes Milá a través de Instagram.



Las reacciones a su comunicado apoyando a Sánchez no han tardado en llegar, con una oleada de críticas por parte de la mayoría de sus seguidores. Entre ellas, la de Arturo Requejo, exconcursante de Gran Hermano, "ha perdido el sentido común y crítico", escribía en el post.

"Creí que era una broma", "me has decepcionado" o "estás como un cencerro", han sido algunos de los comentarios que ha recibido la presentadora de televisión.

Sin embargo, no todos han atacado a Milá. Chelo García-Cortés ha sido una de las que se ha mostrado a favor del movimiento: "Mercedes, siempre has sido un referente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el momento de no estar callada".