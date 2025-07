Laila Jiménez se estrena en 'Todo es mentira': "Me he lanzado a la aventura. El que no arriesga, no gana"

Todo es mentira inicia una nueva etapa este lunes, 7 de julio, con Laila Jiménez como coprensentadora del formato. Risto Mejide ha sido el encargado de darle la bienvenida por todo lo alto, elogiando la gran trayectoria profesional de la periodista.

"Atención, porque llevo mucho tiempo esperando este momento", ha anunciado el presentador. Y ha confesado: "Yo la veía en los matinales, en Informativos Telecinco cada mañana y decía 'qué bien lo hace esta chica, qué rigor, qué manera de comunicar'. Hoy, por fin, podemos decir que se incorpora a este programa y se va a sentar en la silla que tengo a mi lado, nuestra compañera, Laila Jiménez".

Entre aplausos de los colaboradores y del público, ha entrado Jiménez a ocupar su nuevo puesto en Cuatro. Sus compañeros no han dudado en recibirla con los brazos abiertos y con su característico humor, con comentarios como "mucho rigor de entrada" o "qué credibilidad". La nueva presentadora les ha seguido el juego: "no entiendo cómo no lo has visto cuando he entrado esta mañana, si estaba ahí ese rigor".

Tras 20 años dedicando su vida laboral a los informativos, cinco de ellos en Mediaset, la catalana toma un nuevo rumbo en su carrera para adentrarse en un programa de actualidad política. "¿Cómo te has equivocado tanto eligiendo este programa?", le preguntaba Risto. Laila no ha tardado en responder: "Me he lanzado a la aventura. El que no arriesga, no gana".

"Bienvenida a bordo. Sé que vienes de presentar el matinal de 7 a 9 horas de la mañana, y que te has preguntado alguna vez: ¿qué hay en la tele el resto del día? Pues estamos nosotros, todo el rato", le ha dicho el humorista Miguel Ángel Martín. "Nosotros y gente teniendo citas, es lo que hay en la televisión", ha apuntado Pere Aznar.

También le ha caído algún que otro dardo a Risto Mejide, el mismo colaborador ha seguido aconsejando a la comunicadora: "Lo que tienes que saber es que si Risto te da la chapa con el tema del golf, disimula". Y también le han dado una pequeña advertencia: "Por mucho que llore, que patalee, que te suplique, nunca, nunca, bajo ningún concepto, bailes bachata con Margallo".

Laila Jiménez en 'Todo es mentira'. Cuatro

Las risas y la complicidad entre Laila Jiménez y sus nuevos compañeros de programa ha sido evidente, siguiendo así con un episodio cargado de cuestiones políticas, debates y humor.