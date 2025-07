Ya hay fecha de regreso para Bertín Osborne a su programa de Canal Sur tras el final de 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne se ha convertido en una de las revelaciones de la duodécima edición de Tu cara me suena. El presentador es uno de los participantes más queridos de la temporada. Ahora bien, eso ha hecho que haya tenido que abandonar temporalmente su programa en Canal Sur.

Aunque el empresario haya rechazado ser uno de los cinco finalistas del talent show, su puesto se lo cedió a Esperansa Grasia, eso no significa que no vaya a estar en la gala final de Tu cara me suena. De hecho, el IX conde de Donadío de Casasola imitará al vocalista de AC/DC.

Será este 11 de julio cuando Antena 3 emita, en riguroso directo, la final en la que Melani, Mikel Herzog Jr., Ana Guerra, Gisela y Esperansa Grasia se disputen el trofeo y tomen el relevo de David Bustamante como campeón del concurso de imitaciones.

Tras esta fecha, Bertín Osborne queda libre de compromiso con el programa producido por Gestmusic. De ahí, que surja la pregunta de cuándo el madrileño retomará su labor como presentador de El show de Bertín, uno de los formatos más exitosos de la cadena autonómica andaluza.

Según revela Mundo Deportivo, Osborne regresará como presentador a mediados de este mes de julio, en pleno período estival, relevando así de estas labores a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, quien ha ejercido de sustituto durante el período en el que Osborne ha concursado en el talent show de Antena 3.

Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. FORTA

Se trata de un movimiento más que sorprendente y que muestra que Osborne no piensa cerrar ni por verano, dado que retomará su puesto en un momento en el que podía haber aprovechado la temporada estival para retrasar su reincorporación hasta septiembre.

El comunicador cumple así con su público, al cual le prometió que su ausencia sería breve y que sólo se limitaría al tiempo en el que estuviera en Tu cara me suena. Así lo transmitió allá por febrero de 2025.

Melody y Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. FORTA

“Voy a dejar este programa durante una temporadita, volveré después, pero el programa sigue”, compartía ante los presentes en el plató. Esa ausencia tiene ya fecha de caducidad.

De esta manera, Canal Sur recupera a uno de sus rostros más emblemáticos, especialmente tras la marcha temporal de Juan y Medio, quien ha tenido que dejar sus labores de conducción al frente de La tarde aquí y ahora por compromisos profesionales, el cual se relaciona con su puesto de jurado en la nueva edición de Mask Singer.