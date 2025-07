Rubén Amón dice lo que muchos piensan sobre María Jesús Montero: "Parece que está en la cola del supermercado"

En medio del caos ferroviario que ha afectado a miles de pasajeros en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a protagonizar una polémica tras afirmar que podría existir "cierto sabotaje" en esta incidencia.

Unas declaraciones que han indignado a más de uno, ya que son muchos los usuarios que ya han perdido la paciencia con esta situación tan repetitiva.

Las reacciones no han tardado en llegar y Espejo Público no quería quedarse atrás. Así, mientras trataban el tema con cierta estupefacción, Rubén Amón, no se ha cortado ni un pelo y ha sido muy crítico con el tono de la ministra: "Da la impresión de que está en la cola del supermercado contando su punto de vista sin información que la secunde".

El colaborador ha criticado la actitud de la ministra. Antena 3

Con esta frase, Amón ironizaba sobre el tono relajado con el que Montero señaló a la operadora privada OUIGO como posible responsable de lo ocurrido, sin pruebas claras ni explicaciones técnicas que respalden sus palabras.

Y es que en sus declaraciones a los medios, la ministra apuntó directamente a la empresa francesa: "Al parecer hay un problema también de esas operadoras, y yo pienso plantearlo. Yo no sé si hay un cierto sabotaje. Yo no lo puedo entender, soy usuaria también de ese AVE, es mi medio de transporte habitual".

Por su parte, la respuesta de OUIGO no ha tardado en llegar y la compañía ha aclarado que la retirada de trenes averiados no es su competencia, sino que corresponde a Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria.

Además, señalaron que Adif cobra una tasa específica por esta tarea, dejando claro que su responsabilidad se limita a operar los trenes, no a gestionar incidentes de ese tipo.

Rubén Amón alucinaba con la situación. Antena 3

Ante este cruce de declaraciones, Rubén Amón insistía en la gravedad de lo dicho por Montero: "Es del todo temerario acusar a OUIGO como si fuera el francés el problema, de un problema que tiene claramente ADIF".

Unas declaraciones que respaldan las palabras de la presentadora del programa, quien no salía de su asombro ante lo dicho por la ministra.

En pleno directo, Susanna Griso no podía ocultar su sorpresa al escuchar las afirmaciones de Montero, señalando que la ministra "ha acusado a alguien de cometer un delito".

En medio de esta crisis, el ministro de Transportes, Óscar Puente, permanece de baja por paternidad y no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, los pasajeros afectados tienen derecho a reclamar indemnizaciones por los retrasos y cancelaciones, aunque el debate político y mediático parece lejos de apagarse.