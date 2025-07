Pedro Ruiz, contundente con el 'caso Ábalos-Cerdán': "El desfile de 'señoritas' del 'triángulo tóxico' levanta polvos nuevos"

Los casos de corrupción en el PSOE continúan dando que hablar en las tertulias y periódicos de nuestro país. El hecho más reciente y relevante es el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Santos Cerdán en Soto del Real.

El juez del Tribunal Supremo decretó esta medida al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas. Se le imputan presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Al respecto, figuras como Pedro Ruiz no han dudado en pronunciarse.

"El desfile de 'señoritas' del 'triángulo tóxico' está realimentando programas del corazón, y otros que ya se repetían demasiado. La corrupción levanta polvos nuevos", rezaba el tuit compartido en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Así, el también escritor se muestra crítico con las intervenciones de las 'amigas' de Ábalos en los medios de comunicación. "Señoritas del triángulo tóxico", ironiza Ruiz sobre los testimonios televisivos de Anaís, Valeri, Andrea de la Torre o Miss Asturias, entre otras.

Por otra parte, también pone sobre la mesa cómo los diferentes programas de la televisión están apostando toda su información en dar voz a estas mujeres. Un hecho que, según Ruiz, "realimenta a programas de corazón y otros que se repetían demasiado".

Toda la parrilla televisiva se centra en ofrecer al espectador cualquier detalle sobre el 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo', desde Mañaneros 360, Espejo Público, Tardear o Y ahora, Sonsoles. Sin duda, es un filón importante que no han dejado pasar.

Para concluir, el catalán resume, irónicamente, el asunto: "La corrupción levanta polvos nuevos". Una clara referencia a cómo los programas han apostado por estos temas políticos y se han reinventado por completo.

No es novedad que Pedro Ruiz se pronuncie sobre la corrupción en nuestro país. En su último vídeo de Pensamientos del día lanzaba una interesante reflexión: "Lo primero que digo es que robar es robar, sea del partido que sea quien lo haga. Y quiero decir una cosa, no me alineéis en un sitio o en otro, porque a mí la política me aburre extraordinariamente".

"Lo que pasa es que sé que divierte y forma parte de la vida. Nada más, el resto es un error. Y volviendo al principio, lo de robar es robar, cuando se dice que hay corrupción en la izquierda o en la derecha, o en el centro o donde sea, es lo mismo", continuaba.

"Para mí es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la corrupción de la izquierda y la de la derecha? Muy corto. Que la izquierda roba con la izquierda y la derecha con la derecha. Y luego se justifican con el centro, diciendo, ah, no sabíamos nada", explicaba.

"La historia de la vida. Hay políticos honestos. Pero los que roban siempre dicen lo mismo. Nos enteramos los últimos. ¿Vale? Corta", finalizaba su mensaje compartido a sus más de 132.000 seguidores en Instagram.

Otros de sus últimos mensajes en redes sociales apuntan a la misma dirección: "El ingreso de Santos Cerdán en la cárcel eleva el listón del desbarajuste a una altura significativa. La gente honrada sigue cumpliendo con su deber y paga impuestos. La rueda cuadrada".