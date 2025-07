Canales Rivera, sobre la polémica de Cayetano: "Pidió que le realizaran una prueba de alcoholemia y de drogas"

Canales Rivera ha hablado este martes para el programa de Tardear explicando la versión de su primo, Cayetano Rivera, tras haber sido detenido en la madrugada del lunes por un delito de desobediencia.

Después de su altercado con la policía, el torero resultó herido. La versión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contrasta con la de Cayetano, ya que según fuentes policiales, se mostró agresivo, provocando que los agentes lo tuvieran que reducir.

Tardear ha podido hablar en exclusiva con Cayetano Rivera, que ha trasladado que "lo está pasando mal". Califica lo que le está sucediendo como una "situación muy desagradable", puesto que no está acostumbrado a formar parte de polémicas. Por este motivo, el diestro le ha asegurado al reportero del programa que no va a hablar en medios y se va a mantener dentro de su domicilio.

Canales ha confesado que su primo "no está bien" y "le pesa un poco todo esto". Además, ha desvelado que le pilla en un mal momento porque se trata de una temporada muy importante para él, la de su despedida. Cayetano no podrá formar parte de uno de los eventos que esperaba con ansias, la Feria de Burgos.

Respecto a la supuesta denuncia que Rivera interpondrá a los agentes con los que se enfrentó, José Antonio ha confirmado que la va a presentar "sí o sí", porque considera que la actitud de la policía fue "desproporcionada".

"Él cuenta con pedir los vídeos de la cámara de seguridad del local, por supuesto", ha expuesto Canales. Los archivos de la hamburguesería de comida rápida donde sucedió el altercado serán claves para demostrar si Cayetano es o no inocente.

Joaquín Moeckel, abogado del torero, también se ha pronunciado en el magacín de Telecinco. "Hay que desterrar la famofobia", ha sentenciado. Moeckel considera que, pese a que los famosos suelen ser bien tratados, "hay personas que ajustan cuentas de la fama sin venir a cuento".

Por su parte, Canales Rivera ha confirmado que Cayetano no tiene esa percepción. Pero ha querido hacer un apunte: "No hay que tergiversar, porque parece que él ha ido a agredir a las fuerzas del orden, cuando no tiene nada que ver con eso".

Canales Rivera en 'Tardear'. Telecinco

"Me creo total y absolutamente su versión", ha manifestado el primo del torero. Además, ha desvelado una petición de Cayetano tras el altercado: "Nada más llegar pidió que le realizaran una prueba de alcoholemia y de drogas para que no haya malos entendidos".