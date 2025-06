Susana Díaz estalla contra Santos Cerdán: "Que cada palo aguante su vela. Si ha sido un golfo, que lo pague"

Susana Díaz se ha pronunciado en el programa Todo es mentira tras conocer la noticia del ingreso en prisión de Santos Cerdán este lunes.

El juez del Tribunal Supremo ha enviado a prisión sin fianza al exsecretario de Organización del PSOE por su presunta implicación en la trama de comisiones del caso Koldo. Una noticia que la exdirigente del partido socialista en Andalucía ha recibido con decepción.

La socialista ha confesado que al conocer la información, lo que le pedía el cuerpo era "pegar la espantada en la puerta", no se ha atrevido. "El PSOE no se merece esto", lamentaba Susana Díaz en el programa de Cuatro. Además, ha recordado que han sumado un nuevo delito a Santos Cerdán, el de tráfico de influencias.

"Esta mañana cuando vi la intervención del fiscal, ya me imaginaba el resultado", comentaba Susana. Y continuaba: "La manera en la que ha expresado su defensa califica al propio personaje. El tenor de abogado que tenía, las causas que había llevado el abogado iban en esta línea". "Esto no debería de ocurrir y está ocurriendo en el año 2025", apuntaba Díaz en el magacín vespertino.

"Que cada palo aguante su vela. Si ha sido un golfo, que lo pague", ha sentenciado frente a Risto Mejide. El presentador no ha dudado en preguntarle por Pedro Sánchez, que es la persona que eligió a Santos Cerdán para que formara parte de su equipo.

"Esa persona que dice que ya ha asumido responsabilidades políticas por pedir perdón a la ciudadanía, ¿te parece suficiente eso?", le cuestionaba Risto a Díaz.

Pese a que la política de izquierdas ha intentado escabullirse, ha desvelado su postura: "Yo creo que el PSOE va a tener que ser mucho más contundente, porque la gente está mal dentro y fuera". Aun así, Risto no se ha quedado conforme con su respuesta y le ha pedido que intente contestarle.

Susana Díaz ha expuesto que cree que el presidente del Gobierno no era consciente de los supuestos delitos que lo rodeaban por parte del secretario de su organización. "Tener gente tan tóxica a tu lado es un riesgo enorme", afirmaba.

¿A quién hemos tenido como Presidente?, le preguntaba Mejide. "Si lo sabía mal, porque entonces sería parte de la trama, y si no lo sabía, es peor", comentaba el presentador. Una afirmación con la que Susana no estaba de acuerdo porque "no es lo mismo".