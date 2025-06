Iker Jiménez, sobre la cultura de la cancelación: "Si te intentas llevar bien con todos, acabas llevándote mal contigo mismo"

Iker Jiménez cerró Cuarto Milenio este domingo, 29 de junio, con una profunda reflexión sobre "la marca personal" en un mundo en el que la Inteligencia Artificial avanza de manera "exponencial". Algo que, como subrayó el presentador de Cuatro, "nos hará enfrentarnos a algunos retos".

"Las revoluciones en el grafismo, en la imagen, en el vídeo, en la música, en cualquier área creativa, son una ventaja, pero también van a poner la cosa bastante difícil al ser humano, en el sentido de cómo destacarse", comentó Jiménez.

Según el comunicador de Mediaset España, en este panorama, "lo que nos queda es diferenciarnos": "Y ahí empiezan los problemas. Porque uno tiene que ser uno, con su personalidad. El público, usted mismo, va a elegir a quien tenga esa personalidad".

Así, enlazó con el tema de la cultura de la cancelación y el lavarse las manos para no meterse en problemas. "Sé de gente que, teniendo la razón, está cancelada por muchos motivos. Te meten en un proceso de cancelación por algunos a los que no les gustas, van con lo más básico contra ti. Y, de pronto, compañías o ayuntamientos ya no te contratan porque no quieren problemas".

A su juicio, "no solo estamos en el mundo de la Inteligencia Artificial y la marca personal. También en el de quitarse problemas, en el que el consejo general es llevarse bien con todo el mundo y no perder oportunidades". "Es un error brutal', decíamos mi amigo Isra Bravo y yo", aseguraba el periodista.

Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

"Yo he acuñado una frase para mí mismo: 'No he venido aquí a hacer amigos, ni a llevarme bien con nadie'. Excepto con quienes cantan mi canción. Porque los que no la cantan... Pues no me importan", afirmó, rotundo, Iker.

"He tenido experiencias gratas con gente que se ha partido la cara por mí en momentos muy delicados, pero, luego... Lo voy a contar, no me corto. Angelito Gaitán me decía: 'He pedido un empujón de gente que son influencers y la respuesta ha sido que no querían problemas'. Por si les cancelan, por si pierden likes y seguidores", expuso.

"Es una soplapo... inmensa. A veces, ser lo que uno es implica no llevarte bien con todos. Sería un error llevarse bien con todo el mundo y hay quien no lo entiende. Cuando intentas llevarte bien con todo el mundo, te acabas llevando mal contigo mismo",

Así, Iker Jiménez puso el broche a su discurso con un consejo para los espectadores de Cuatro: "No tengan miedo a la avalancha, que claro que vendrá, pero mucha gente valorará también lo contrario. Que usted tenga bemoles de decir lo que piensa".