Aitor Albizua, sobre el fracaso de 'La familia de tele': "Era una cancelación evidente. Tampoco hay que dramatizar"

La cancelación de La familia de la tele sigue trayendo cola. Tras la declaración de Inés Hernand sobre su relación con María Patiño y el resto del equipo, ahora ha sido Aitor Albizua quien se ha manifestado sobre el final del magacín en las tardes de La 1.

Albizua será uno de los presentadores del especial Saca tu Orgullo, con el que RTVE retransmitirá la marcha con motivo del Orgullo LGBT este sábado 5 de julio en Madrid. El presentador vasco y Eva Soriano, quien repite por segundo año consecutivo, amenizarán el evento narrando la reivindicación de derechos fundamentales.

Se trata del primer proyecto de Albizua tras el fin del magacín, que se produjo el pasado 18 de junio. Después de varias semanas, el presentador se ha pronunciado sobre cómo ha vivido el fin de esta etapa.

“Fueron muchísimas cosas al mismo tiempo. Era una cancelación evidente y era una decisión que había que tomar”, explica en una entrevista concedida a BLUPER. El vizcaíno confiesa haber vivido “un cúmulo de sentimientos” tras el cese de emisiones. “Ilusión, rabia, frustración, decepción, enfado”, comparte.

“Pero ha tocado asumir. Soy un profesional que se embarca con total ilusión en todos los proyectos que acepto. Siempre pongo lo mejor de mí, forma parte de mi labor. Pero si no funciona, pues a lo siguiente. De todo se puede aprender y en todos los niveles. En mi caso, pues no ha sido una situación fácil. Aunque tampoco creo que haya que dramatizar”, reflexiona.

Aitor Albizua e Inés Hernand en 'La familia de la tele'. RTVE

Presente también en la entrevista, Eva Soriano consideraba que “hubo un poco de linchamiento” contra el formato, incluso antes de su estreno. “Me genera mucha inquietud cuando la gente se alegre por la cancelación de un programa. Objetivamente, es hablar de personas que pierden su trabajo. A mí no me produciría júbilo algo así nunca”, opina la humorista.

“Sí que hubo gente que quería ver al formato hundido, antes incluso de su anuncio oficial. Pero bueno, me he intentado mantener al margen. Me he centrado en hacer mi trabajo de la mejor manera posible”, razona Albizua.

Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño en 'La familia de la tele'. RTVE

El presentador recuerda la sensación que vivió cuando sintió que el magacín no tenía rumbo. “En el momento en el que has probado muchísimas cosas y ves que nada funciona”, expresa.

“Hubo un momento como de catarsis, en el que parecía que llevábamos como tres meses de emisión. Pero, ¿había motivos reales para eso? Si sólo estábamos en el cuarto programa, creo recordar. Hemos vivido una especie de Gran Hermano con experiencias muy magnificadas”, analiza.

María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand en 'La familia de la tele'. RTVE

“En esa entrega, fui muy transparente. Era otro tipo de programa a los que he solido hacer. También, yo iba a hacer otro tipo de formato, pero los proyectos van evolucionando y suceden de manera distinta. Pero, vamos, no me arrepiento de haber experimentado esta aventura. He aprendido mucho, he hecho un máster intensivo”, considera.

Albizua se ha hecho eco de las declaraciones de Inés Hernand sobre cómo se ha llevado con María Patiño en el magacín. “Ha sido un lujo trabajar con Patiño, es muy grande tanto como profesional como persona”, aclara.

“Me da pena que, muchas veces desde fuera, se haya visto algo que no era así. Yo lo he sentido de otra manera. También, cuando las cosas no funcionan, se pone más el ojo en la gente que salimos en pantalla. Al final, somos la cara visible de ese proyecto. Sólo puedo decir que admiro mucho a María Patiño. Es más, esta semana hay cena de La familia de la tele y allí estaré”, concluía.