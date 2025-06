Iker Jiménez, indignado con "los plumillas" que dudaron de informaciones del 'caso Koldo': "Hemos aguantado a esos listos"

En la tertulia de Horizonte de este jueves, 26 de junio, Iker Jiménez hizo un pequeño alto en el camino para expresar su malestar con determinados "plumillas". El presentador de Cuatro se refería a esos periodistas que "se reían públicamente" de cuestiones como "licitaciones de carreteras" del 'caso Koldo'.

"¿Cuántos periodistas, algunos plumillas que iban de... se reían públicamente de las licitaciones de carreteras que luego fueron verdad?", quiso saber Jiménez. Esa misma mañana, la UCO había registrado los domicilios de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herreros, exdirector de Carreteras.

"Ha dicho una cosa el doctor [José] Cabrera... Y no quiero ser vengativo, pero es verdad que luego todo se olvida. Hemos tenido que aguantar a listos que se reían, como si fuésemos idiotas los demás y no viéramos lo que ve cualquiera", prosiguió el comunicador de Mediaset.

Iker señaló a "periodistas de cierto renombre entre comillas": "Porque claro, ahora, el renombre en el periodismo...". "La gente lo ha visto todo. La que ha querido verlo. Se reían y no solo atacaban a otros compañeros. Me he acordado de anotaciones en lo de Aldama, en el 'caso Koldo'", lamentaba.

Y el también conductor de Cuarto Milenio subía el tono: "Se puede decir la palabra. Se descojonaban vivos como si todo fuese una gran mentira. Y se sentían satisfechos. ¿Qué pasa con esta gente? Que a veces han tenido prebendas, han estado en tertulias...".

Carmen Porter, en 'Horizonte' este jueves. Mediaset España

"A todo cerdo le llega su San Martín", llegaba a expresar Carmen Porter, al otro lado de la mesa. "O igual no", respondió Jiménez, añadiendo: "Ellos fueron la opacidad y el escudo contra la verdad. ¿Cuándo ha pasado que los periodistas fueran el escudo contra la verdad que había de fondo? ¿Cuándo?", preguntaba al aire, indignado, Iker.

Según el vasco, "la corrupción y situaciones anómalas en todos los rincones de la política de cualquier color han existido siempre". "Pero, ¿que los periodistas se hayan convertido en apoyadores de todo esto contra los que contaban la verdad? ¿Cuándo?", reiteraba el presentador de Horizonte.

Iker Jiménez cedió la palabra a Carlos Cuesta, que opinó que no era "el sistema de partidos el que fallaba", sino que ese sistema se ha "prostituido". A su juicio, Sánchez unificó de alguna manera el poder ejecutivo y legislativo, y "asaltó" el judicial. "Y el otro contrapoder es la prensa", sentenció el periodista.

"En cierto momento había un ataque sistemático contra gente como Roberto Vaquero, Isaac Parejo, el youtuber Un Tío Blanco Hetero... Eso no era normal", repasó Iker, mencionando a sus colaboradores. "Hasta nos montaron un programa de televisión y todo", agregó Parejo, refiriéndose a Conspiranoicos, de laSexta.

Este jueves, Horizonte lideró su franja marcando su mejor cuota de 2025: un 11,6% de cuota de pantalla y 731.000 espectadores. La convulsa actualidad política, marcada por el terremoto de corrupción en el PSOE, está beneficiando con creces al programa de Iker Jiménez.