Acude a 'La Revuelta' el verdadero "fundador" de la pregunta de las relaciones: "Te voy a proponer una nueva"

Tras la entrevista a Becky G, irrumpió en La Revuelta un gran amigo de David Broncano. Precisamente, la persona que hace ocho años, cuando el programa se emitía como La Resistencia en Movistar Plus+, propuso hacer una de las preguntas clásicas.

Se trata de Javier Coronas, que este miércoles, 25 de junio, acudió al teatro Príncipe de Gran Vía para "llamar la atención" a Broncano. "Me gusta esa camisetilla", comentó el presentador de Televisión Española, ya que el cómico portaba una camiseta en la que se leía "Navaja Rural", con el logo del banco conocido por todos.

"Primero, vengo por verte. Es el primer año que estás aquí y a mí no se me ha invitado a este programa", le reprochó Coronas a su colega. Ya sí, el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa le presentaba con todos los honores: "¡Está aquí Javier Coronas!".

David comentó que el humorista era el presentador del primer programa en el que trabajó en su vida, refiriéndose a Estas no son las noticias, de Cuatro. "Tú ya estás ahí de estrella". "No, de estrella, no. Estaba de estrella Héctor de Miguel [Quequé]", le corrigió Javier.

"Vengo para decirte que estoy orgulloso de vosotres y a decirte que tenemos que renovar la preguntita", avisó Coronas, añadiendo: "Es que esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero me fastidia. Yo llevo años haciendo un programa y la 'juvenalia' me para por la calle y me dice: 'Tú eres el de la pregunta de fo...".

👑 Javier Coronas. El padre de la comedia. El que puso la primera piedra. El fundador de la pregunta de las relaciones en el último mes. Escuchemos y anotemos si estamos ante la nueva Pregunta Clásica™ #LaRevuelta pic.twitter.com/CxS2FZSbof — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 25, 2025

"Claro, tú llevas una larga trayectoria y los chavales te conocen porque viniste a La Resistencia. Y ahí dijiste que, más que por el dinero, había que preguntar por fo... ¡Y gracias a Javier Coronas se pregunta eso cada día!", recordó Broncano.

"Claro, y te jo... que se te recuerde por eso. Cuando tú eres un tótem, un referente europeo. Pero llevamos ocho años haciéndola porque lo dijiste tú", aplaudió el showman jiennense. Acto seguido, Coronas hizo su propuesta de cara a la temporada que viene, pues a esta le quedan "dos semanas".

"Vale, una pregunta nueva para el año que viene. Vamos a preguntar qué es lo más valioso que has robado en tu vida. Porque estamos en España y no quiero que eso se olvide", zanjó Javier Coronas. Después, ambos predicaron con el ejemplo y contestaron a la posible nueva cuestión de La Revuelta.