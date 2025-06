Santiago Segura desvela su trabajo más desconocido en el cine: una película de terror de los 80 donde hizo de enfermero

Ya es un clásico que Santiago Segura acuda a El Hormiguero al final de la temporada a promocionar alguna película familiar. Y en esta ocasión se trató de la nueva entrega de Padre no hay más que uno, que se estrena esta semana. “Cuando hago películas me dejo la vida”, aseguraba el cineasta a Pablo Motos al llegar al plató.

Pablo admitía no haber visto la película todavía, la quinta de la saga, y Santiago Segura aprovechó para lanzarle un dardo: “La de Will Smith la ves, como yo soy blanco”. Segura se resiste a cerrar la puerta a nuevas entregas, pero cree que, de hacer una nueva entrega, pasará tiempo. “Como no quiero que se llame a la gente a engaño, a lo mejor en siete años hago otra”, reconocía.

Para no hacer una secuela inmediatamente, Santiago Segura exponía dos razones: los niños están creciendo ya mucho, “y los adultos me han dado la lata con la película”. Así, ha revelado que actores como Antonio Resines o Carlos Iglesias le han dado problemas con la agenda, a pesar de haberse comprometido a participar en un primer momento.

Esta secuela Santiago Segura comenzó a rodarla al día siguiente del estreno de la anterior, algo que fue “terrorífico”, pues si no era un éxito estarían trabajando en algo sin futuro. “Es la única vez que he hecho eso en mi vida. Pero dije: creo que va a ir bien”, reconocía.

Como la película tiene como subtítulo Nido repleto, como contraposición de la expresión del nido vacío, Pablo Motos le preguntó que cuándo se fue él de casa. “Yo no me fui de casa, se fueron mis padres”, reconocía el invitado, relatando en tono de humor que sus padres compraron otra casa y él se comprometió a quedarse en la que vivían pagando un alquiler. “Me hice el chulo, pero luego no pagué”, admitió.

Tras esto, Pablo Motos le preguntó a Segura por sus primeros trabajos. Ahí, Segura reconoció trabajos de los que ya ha hablado en otras ocasiones, como cliente sorpresa de la SEAT, o vendedor de enciclopedias.

“Y cuando empecé ya eran trabajos relacionados con el cine. De público en programas de Jesús Hermida”, comenzaba a enumerar, recordando que, sobre todo, hacía de extra. Y, en ese sentido, un amigo le ha recordado hace poco una de sus primeras películas. Una rareza que ni siquiera suele mencionarse en sus biografías o en sus filmografías.

“Al filo del hacha, fuimos para hacer de extra. A mí me eligieron de patrullero americano y a él de enfermero”, explicaba. Y él bromeaba porque era más interesante el papel de patrullero que el de camillero. “Llegó el director y nos intercambió”, terminó por relatar.

Al filo del hacha

Al filo del hacha es un largometraje de terror de 1988, dirigido por José Ramón Larraz. En su elenco se encuentran actores históricos del fantaterror español como Patty Sheppard o Jack Taylor, pero se trata de una rareza que el propio Santiago Segura tuvo que comprar en una edición inglesa para volver a verse en pantalla.