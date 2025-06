Lola Lolita, a lágrima viva en el estreno de 'La noche del gran show' de Dani Martínez: "Habéis logrado sorprenderme"

Lola Lolita no deja de estar de actualidad. Afortunadamente para ella, por temas distintos. La influencer de moda ha sido la maestra de ceremonias del estreno de La noche del gran show, la gran apuesta de Telecinco para el prime time del martes.

Aunque la creadora de contenido acudía para tener un rato divertido con el presentador, lo que no esperaba era convertirse en el blanco de las sorpresas de una sección del programa, Tienes un mensaje, en la que ha mostrado algunos de los secretos de su móvil.

Lo que la influencer no esperaba era que Martínez le tendiese una trampa y enviase un mensaje a todos los contactos de su agenda y obtuviese la respuesta de algunos de sus amigos más famosos.

Lo que no había previsto Lola Lolita era que el humorista enviase un mensaje de difusión total a todos sus contactos, recibiendo respuesta de personajes tan diferentes como Benita Maestro Joao, Lola Índigo, Omar Montes o Victoria Federica. El contenido del texto era bastante incómodo.

Martínez pedía a los contactos de la creadora de contenidos que posasen desnudos para ella en un proyecto de dibujo artístico. Las respuestas fueron de lo más distintas. Benita se mostraba sorprendida, pero aceptaba la propuesta. Omar Montes tiraba de humor para señalar que le iba a tocar retratar un “gran ciruelo”.

Lola Lolita en 'La noche del gran show'.

Victoria Federica le enviaba un sticker aceptando la proposición. Otras amigas de la influencer pedían distintos tamaños de frutas para tapar ciertas partes de sus cuerpos. Un momento que provocó que Lola Lolita se pusiese roja como un tomate.

Ahora bien, tras este divertido momento, Dani Martínez quiso darle la sorpresa de verdad que el programa le estaba preparando. “Te lo mereces por lo buena compañera, hermana y amiga que has sido dejándome tu móvil”, declaraba el humorista antes de mostrarle una coreografía preparada para ella.

Lola Lolita y sus amigos en 'La noche del gran show'.

Dado que la influencer es amante de los animales, los bailarines llevaban máscaras de gatos. La guinda del pastel ha sido que tras la mascarada, quienes se ocultaban eran los amigos de la alicantina.

En ese momento, la invitada se emocionaba, hasta el punto de romper a llorar, confesando que nadie le había hecho un detalle así. “Nunca me dan sorpresas porque las descubro, no me lo esperaba”, confesaba, a lágrima viva.

El cómico se congratulaba de que el programa pudiera sorprender a la influencer, puesto que no se había dado cuenta de nada. “Habéis logrado sorprenderme”, admitía.