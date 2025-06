Carlos Sobera: "No entiendo esa nueva moda de que un concursante tenga que durar mínimo 3 años en un programa"

Telecinco por fin ha encontrado encaje en su programación para Todos por ti. Este miércoles, 25 de junio, a las 23:00 horas, se estrena el concurso presentado por Carlos Sobera. En este formato, el participante llega a plató sin saber qué hará allí y se encontrará con sus familiares, que le ayudarán a ganar un premio que le puede cambiar la vida.

Sobera charla con BLUPER antes de disfrutar de sus vacaciones, con Supervivientes 2025 recién terminado y las grabaciones de First Dates ya finiquitadas. "La tele me va a dejar a mí antes que yo a ella", explica el comunicador, en la presentación del formato de Topanga Crea.

El presentador de Mediaset España reivindica firmemente "la verdad" de este programa, frente a los que cuentan con "concursantes profesionales". "Alguien que está en Saber y ganar, estudiando un temario durante una semana, me la trae al pairo. Odio profundamente al concursante profesional", sentencia el entrevistado.

"Todos por ti puede gustar más o menos, pero eso sí lo aporta. Frescura. Es superación y democratización de la participación televisiva", expone Carlos, que, por cierto, rivalizará con una vieja conocida de Telecinco. Lara Álvarez también se estrena este miércoles en La 1, al frente de La Conexión.

"Clarísimamente, le deseo a Lara lo mejor, porque se lo merece. Pero que le pida a José Pablo [López, presidente de RTVE] que le cambie el día", bromea el rostro del grupo de Fuencarral sobre su excompañera de cadena y de espacio -Supervivientes- y hasta de Campanadas.

Cumples 65 este año, para muchos la edad de la jubilación...

Yo no me jubilaré nunca. Soy un animal de teatro. Llegará un momento que la tele me jubile a mí a la fuerza, pero el teatro, mientras aguante física y mentalmente... La tele me va a dejar a mí antes que yo a ella y el teatro no te deja nunca. La tele tiene una fecha de caducidad, llega un momento que te falta agilidad física y mental, o el argumento de que hay que dejar paso a gente nueva y que tu tiempo pasó. Son valores que están muy al día en televisión; en el cine o el teatro, no.

Todos por ti tiene mucho que ver con ¿Quién quiere ser millonario?. ¿Te han venido muchos recuerdos durante las grabaciones?

Es que la mecánica era tan igual... Pregunta y respuesta, comprobación, tensión, espera, vacile. Porque yo a los concursantes les vacilo. Me recordaba a la época del 50 por 15, es el concurso más parecido a los que he hecho. Me lleva a momentos buenos y felices.

"Cada vez necesito cosas más reales y auténticas en tele. Lo demás está tan visto, tan manido... Y, aunque tú no lo quieras, a veces entras en modo mecánico"

¿Te gustan las sorpresas?

Cuando me las dan, no. Darlas, sí. Me ponen nervioso. ¿Qué necesidad hay? Me parecen buenas si las vivo sin tensión, como en este programa. Ese momento es bonito porque todo, sin excepción, se rompen. A veces, dentro de la familia, están los padres, los abuelos, los hijos... O familiares a los que no han visto en años y el programa los recupera.

Entonces, la carga emocional del concurso es enorme, ¿no?

Mira, cuando hacíamos Hay una cosa que te quiero decir, había una parte de sentimiento a flor de piel. Yo llegaba a llorar varias veces e inevitablemente. Tienes que ser de hierro, no basta con ser de Bilbao. Yo soy como el público, cada vez necesito cosas más reales y auténticas, menos filtro. Todo lo demás está tan visto, tan manido... Y, aunque tú no lo quieras, a veces entras en modo mecánico.

¿Te gusta más tratar con gente de la calle o con famosos en los programas?

Bueno, a veces te llega gente normal que dices: '¿Por qué has salido esta mañana de tu casa?'. Con la gente conocida, hay poca capacidad de sorpresa. Sabes cómo son y qué te van a contestar, pero la gente de la calle te puede salir por peteneras. Por veraces, por bestias, por sentimentales... Te llega. Eso no se puede sustituir en tele por nada.

¿Qué opinas entonces de los concursantes 'profesionales'?

No me gustan. Uno de los elementos bonitos de los concursos es que son democráticos y permiten el acceso a cualquiera, sea cual sea su condición cultural, política, social... Entonces, cuando los concursantes se hacen para perfiles muy concretos, que se las sabe todas, pero no por listo, sino porque se lo está estudiando... Me parece un artificio, no me lo creo. Me vais a disculpar, pero no me parece veraz.

Pasapalabra, no porque esté en Atresmedia, cuando estaba en Telecinco me pasaba igual, no me lo creo. Quiero gente normal y corriente contestando preguntas normales y corrientes. Alguien que está en Saber y ganar, estudiando un temario durante una semana, me la trae al pairo. Odio profundamente al concursante profesional. Esto me va a costar el despido [risas]. Co..., he nacido con los concursos como espectador y luego como profesional, adoro los programas donde el acceso es libre.

¿Se está perdiendo autenticidad en televisión?

Lamentablemente, en la mayoría de los concursos, aunque el público siga atento a lo que pasa. No entiendo la nueva moda, de que el concursante tenga que durar mínimo tres años en un concurso, que fidelizan más que el presentador o la mecánica. Estamos perdiendo frescura. Todos por ti puede gustar más o menos, pero eso sí lo aporta. Es superación y democratización de la participación televisiva.

"Pasapalabra, no porque esté en Atresmedia, cuando estaba en Telecinco me pasaba igual, no me lo creo. Quiero gente normal contestando preguntas normales"

¿Sigues la relación de Montoya y Anita?

No los sigo, estoy desintoxicándome. Les deseo lo mejor. Muchas veces criticamos que Montoya hace un papel. Los que hemos estado ahí hemos llegado a la conclusión de que todos se han implicado hasta la médula. Se han puesto en compromiso ellos frente a la sociedad, frente a sus familias y amigas. Son tremendamente generosos y se merecen que les tengamos un respeto y les deseemos lo mejor. Pero no voy a estar pendiente de si se casan o se divorcian. Ya me enteraré por la prensa, ya me lo contará mi cadena.

Competirás en franja con tu excompañera Lara Álvarez, que se estrena en La 1. ¿Cómo vas a vivir este choque?

Los presentadores, al final, no luchamos entre nosotros. Ni los formatos. Es otro concepto. Clarísimamente, le deseo a Lara lo mejor, porque se lo merece. Pero que le pida a José Pablo [López, presidente de RTVE] que le cambie el día.

Le deseo lo mejor. Se lo merece, es una compañera y una tipa estupenda. Espero que le vaya bien. Espero que nosotros hagamos un 18% y ella un 17,3%, que es también un éxito, pero un poquito menos. Así compartimos el pastel. Si hay pastel para todos. Esa es la buena noticia, que hay pastel para todos.