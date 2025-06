El día que Rappel le echó las cartas a Francisco Franco: "No me cayó ni bien, ni mal. No estaba juzgando al político"

Junto al astronauta Pedro Álvarez, Rappel fue el encargado de echar el cierre a una temporada más de Viajando con Chester. En su charla íntima con Risto Mejide, el vidente sorprendió hablando de los famosos a los que había leído el futuro. Son anécdotas que cuenta por extenso en sus memorias, El futuro ya es ayer, libro que publicó el pasado febrero.

Así, el invitado al programa de Cuatro comentó que le leyó las manos a Francisco Franco. "A mí me interesa la persona, la gente, el ser humano. Aunque sea un Premio Nobel, puede tener una confusión". "Franco tenía una confusión importante, la de ser dictador. Igual estaba confundido", señaló, con ironía, Mejide.

Al parecer, un día, el entrevistado de formato de Vodevil TV recibió una llamada de Carmen Polo, mujer de Franco: "Quiero que vengas un día porque Paco quiere que le eches las cartas. Nos ha oído hablar de ti y dice que nos lo creemos todo".

El militar le recibió en su despacho y, para sorpresa de Rappel, este no tenía ninguna inquietud respecto a su futuro, pues ya era un anciano, sino por su "nieto mayor, Francisco" y "Mari Carmen, la niña". "¿Podemos pensar en ellos y me echas las cartas?", preguntó el entonces jefe del Estado.

Respecto al pequeño, el astrólogo dijo "aquí lo que sale es muy malo, salen unas cartas muy malas y el niño está enfermo". De hecho, miró al jardín de El Pardo y vio a un niño andando con dificultad, ayudándose de un tacatá. "Dime si voy a ver la muerte de ese niño", le rogó Franco. "Pues no, este niño va a vivir y el día de mañana tendrá una novia y se casará", aseguró Rappel.

Risto Mejide, presentador de 'Viajando con Chester'. Mediaset España

Tras confirmarle que su hija Mari Carmen también se casaría y tendría una abundante boda, el dictador expresó: "Ya no necesito que me digas nada más, me has hecho el hombre más feliz". Cuando Franco sacó la billetera, Rappel se negó a cobrarle: "No le cobré nada, pero le dije que, si el día de mañana escribía mis memorias, iba a contar esto".

"Haber estado en casa del jefe del Estado, en su despacho privado, y que se haya sorprendido y quedado contento... Para mí eso ya era historia", admitió el también modista. Después de escucharle atentamente, el presentador de Mediaset quiso saber si no sentía ningún "remordimiento por hacer feliz a Francisco Franco" o si le caía "bien".

"No me cayó ni bien, ni mal. Yo no estaba juzgando su vida, ni al político. Yo respeto a todo el mundo", aceptó Rappel. "Ya, pero tienes la libertad de decir: 'Yo a este señor no le leo las cartas porque me parece que está oprimiendo a mucha gente, y dejando a mucha gente en las cunetas", insistió Risto. "Ya, y de la Pasionaria [también le leyó la mano] mucha gente decía... Y a mí se me echó a llorar", zanjó el invitado.