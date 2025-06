Una soltera de 51 años de Barcelona paraliza 'First Dates' y abandona al instante a su cita: "No voy a estar por estar"

First Dates arranca la semana con más fuerza que nunca. El dating show más conocido de la televisión vuelve a Cuatro con las mejores citas a ciegas y los solteros más exigentes de nuestro país.

En la emisión de este lunes, Carlos Sobera conocería a uno de esos solteros que dejan huella por su paso en el programa. "Me gusta todo lo que sea belleza, arte y moda", se presentaba Roberto, peluquero de 53 años y procedente de Barcelona.

"Llevo ya 20 años en Barcelona. En el amor me ha ido bastante bien pero he ido de flor en flor. Ahora, me gustaría conocer a una persona más en concreto", afirmaba el catalán.

"Busco una persona que le guste el arte y la cultura. Adoro cocinar, entonces, me gustaría que le gustase comer", decía sobre sus preferencias en el amor. "Tengo unas buenas cualidades para encontrar el amor de mi vida", subrayaba.

"Sé cocinar, la puedo hacer guapa y aconsejar a ser más bella", afirmaba también sobre sus dotes como peluquero. "Suerte, Roberto", le deseaba Sobera al soltero de esta noche.

Roberto, 53 años, en 'First Dates'

La afortunada que iba a conocerle sería Esther, una peluquera de 51 años, procedente de Barcelona: "No decidí ser peluquera. Ya lo llevaba dentro, desde pequeña. Hasta que lo descubrí". "¡Qué guapa es Esther!", recibía el presentador a la catalana.

"Soy una mujer de mucho carácter pero también soy muy tolerante. Entonces, tengo un equilibrio ahí", comentaba también. "No es mi tipo", no dudaba en expresarse, nada más conocer a su cita de esta noche.

Esther, 51 años, en 'First Dates'

Tras conocer que Roberto también es peluquero, Esther se mostraba contrariada: "¿De qué vamos a hablar? ¿De peines o qué?". "Pareja, os llevo a la mesa. ¿Os parece bien?", invitaba Carlos Sobera a los solteros a pasar al restaurante de First Dates.

"Bueno", se mostraba cortante la de Barcelona. "¿No quieres ir a la mesa? ¿Por qué?", volvía a preguntar el presentador vasco. "No, no", respondía, tajante y con la cabeza, Esther. "¿Qué es lo que te pasa?", se preocupaba Sobera.

"No voy a ir. Ya lo veo de entrada. No voy a quedarme. Lo visualizo rápidamente. No me ha entrado y he dicho que no", se sinceraba Esther sobre el rechazo inmediato a su cita en First Dates.

"No me apetece cenar con él. Te lo digo ya. La última experiencia fue muy muy mal. Muy egoísta e inmaduro, por su parte. Por eso ahora tengo tan claro lo que quiero", explicaba Esther el por qué de su inesperado abandono.

Esther paraliza 'First Dates' y abandona a su cita

"No soy una persona falsa y no voy a estar por estar. Ni como amiga ni como pareja, lo tengo muy claro", se mostraba, rotunda, la de Barcelona.

Carlos Sobera le ofrecía a que probara el mojito que Matías Roure, barman del programa, le había preparado en su entrada al programa. "Para que veas lo que te pierdes. Te pierdes mucho: él y el mojito", le echaba en cara el presentador a Esther.

Momento del abandono de Esther, en 'First Dates'

"Me ha sabido mal por él también pero soy honesta conmigo misma. Es lo que hay", comentaba la soltera de Barcelona, nada más abandonar su cita en el programa de Cuatro.

Roberto no dudaría en decir lo que pensaba sobre el plantón que había sufrido: "Ha venido expresamente para hacer esta escena tan patética". "Te daremos la oportunidad de regresar para tener otra cita", le ofrecía Carlos Sobera la opción de volver al formato de citas a ciegas.

"Me voy superfeliz y supercontento. Soy una persona respetuosa, educada y amable. No todo el mundo es como yo", le dedicaba Roberto un pequeño zasca a su cita de esta noche.