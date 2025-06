Se abre la puerta a un reencuentro de ‘Club Disney’: “Puede que nos veáis de nuevo pasarlo pirata”

Los reencuentros de programas y series de televisión están a la orden del día. Ya sea con entregas especiales como se hizo con Los Serrano, o con entrevistas que reúnan en un mismo plató a varios miembros de algún otro proyecto televisivo.

Y, en ese sentido, se está avecinando un reencuentro de Club Disney, espacio referente en la programación de los años 90, y que contó con un nutrido grupo de presentadores. Uno de ellos fue David Carrillo, ahora convertido en un respetado actor teatral, y él mismo ha presentado un proyecto para volver a verle con sus compañeros.

En una entrevista en Lecturas le preguntan por sus excompañeros, y Carrillo lo confirma: “Sí, tengo contacto con ellos. Se está fraguando una idea que he presentado y es posible que nos vayamos a juntar. Puede que pronto nos veáis de nuevo a pasarlo pirata”.

Con esa última frase, David Carrillo hace referencia a Club Disney en su etapa de Telecinco. Cuando el programa llegó a esta cadena, procedente de La 1, se simulaba una emisión pirata de televisión, y utilizó como sintonía temas como Los piratas del amor de Mecano y Pasándolo pirata de Undershakers.

David Carrillo comenzó a presentar Club Disney en 1997, después de haber participado en producciones como Médico de familia. Tuvo como compañeros a Jordi Cruz, Vanessa Martyn y Elena Jiménez.

David Carrillo en una entrevista en 'Socialité'.

De todos ellos, Elena Jiménez es la que más se alejó de los medios, hizo carrera militar y acabó siendo Sargento Primero del Ejército del Aire con la especialidad de Armamento. Jordi Cruz continuó en espacios como Art Attack, y Vanessa presentó El Diario o Todos contra el chef.

De momento, se desconoce si en la idea de David se reunirían solo con los compañeros que trabajó, o si habría cabida a otros presentadores que pasaron por Club Disney, como Mónica Aragón, Juanjo Pardo o Jimmy Castro, que precisamente sustituyó a Carrillo.

En la citada entrevista, David Carrillo relata cómo “cuesta que la industria vea que eres un artista cuando has sido un niño actor. No se me dan oportunidades”. Pero que, por buscarse él mismo las castañas, ha conseguido grandes satisfacciones como actor, desarrollando una carrera en el teatro.

Además, Carrillo ha desvelado que de pequeño sufrió acoso escolar por el hecho de salir en la televisión: “Viví un gran sueño, pero la fama me trajo el bullying en el colegio. Fue una pesadilla. Quería ir al trabajo, pero no estar allí”.

En concreto, ha recordado cómo “un niño me pedía dinero todos los días porque yo salía en la tele. Si no se lo llevaba, me pegaba. También me insultaban”. E incluso vivió episodios peligrosos como que alguien entrase en casa a removerlo todo.