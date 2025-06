Kiko Hernández, rotundo sobre la cancelación de 'La familia de la tele': "Se apaga el brillo de quienes nos han hecho soñar"

La cancelación de La familia de la tele todavía sigue resonando entre los seguidores del Universo Sálvame. El magacín ‘se fue de viaje’ este pasado miércoles 18 de junio, tras seis semanas de runrún, debido a sus bajas cifras de audiencia. Uno de los rostros que ha lamentado este final abrupto ha sido Kiko Hernández.

Con el destino de buena parte del equipo de La familia de la tele siendo incierto, Kiko Hernández ha querido rendir tributo a sus compañeros. Inicialmente, estaba previsto que el contertulio terminara uniéndose al amplio plantel de colaboradores del extinto magacín producido por La Osa.

Sin embargo, su fracaso en audiencias impidió este trasvase, siendo una de las pocas figuras del también desparecido Ni que fuéramos Shhh que terminó debutando en la Corporación pública. Por otro lado, Hernández ha logrado consolidarse como una de las figuras de Ni que fuéramos Tentáculos.

Dentro de su propia liga, el magacín vespertino de Ten TV está logrando positivos datos de audiencia, manteniéndose como uno de los formatos más seguidos del canal de TDT. Desde esa perspectiva, Hernández ha dedicado un afectuoso mensaje a sus compañeros en su cuenta de Instagram.

“Día difícil para quienes amamos la televisión hecha con pasión, corazón y verdad. El retiro de La familia de la tele de la parrilla televisiva duele porque no solo se apaga un programa: se apaga, por un momento, el brillo de quienes nos han hecho soñar, reír, emocionarnos y olvidarnos, aunque sea un ratito, de los problemas de la vida”, escribía.

María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua y Laura Fa en 'La familia de la tele'.

Posteriormente, dejaba unas dedicatorias a (casi) cada uno de sus compañeros. “A Belén Esteban, porque sin ti la tele no late igual; porque tu vida es el alma de este proyecto y porque tu autenticidad nos ha enseñado más de lo que imaginas”, escribía sobre la Patrona.

“A María Patiño, porque en tus venas corre la verdad, porque nunca has tenido miedo de mostrarte tal y como eres, porque tu fuerza es ejemplo. A Lydia Lozano, que es puro show, pura entrega, puro sentimiento. Sin ti, la tele no baila igual, no ríe igual”, proseguía.

Kiko Hernández, Inés Hernand, Aitor Albizua y Nuria Marín en 'La familia de la tele'.

“A Víctor Sandoval, que es lo más divertido que ha pasado por la televisión; porque conviertes lo cotidiano en un espectáculo inolvidable. A Marta Riesco, nuestro gran descubrimiento: gracias por dejarnos verte crecer, por compartir tu luz y tu ilusión”, continuaba, mostrando así su cariño por la reportera.

“A Chelo [García Cortés], por esos silencios que decían tanto, por esa mirada que siempre habló de lealtad y cariño. A Kiko Matamoros, mi gemelo televisivo, porque sin llamarme Coto compartimos la misma mirada sobre este mundo tan fascinante y tan complicado”, agradecía, incluyendo también a nuevas inclusiones del formato, como Alba Carrillo.

“A Alba Carrillo, carismática, sincera, única, imprescindible”, escribía. Solamente no dejaba palabras para Laura Fa, a la que dedicaba unos misteriosos puntos suspensivos. A quien sí le reconoció trabajo fue a David Valldeperas, director del extinto programa.

“Sé que el final de este proyecto no ha sido el que soñabas. Eres valiente, soñador, lleno de talento y con unas ganas inmensas de conquistar el mundo… y el corazón de los telespectadores”, escribía al director, no olvidándose tampoco de los fundadores de La Osa.

“A Óscar [Cornejo] y Adrián [Madrid], el alma de esta familia, los valientes que apuestan por lo más difícil: conseguir que la gente, en medio de tantas penas, se ría, se entretenga y vuelva a soñar”, reconocía.

Hernández señalaba que esta despedida no tenía por qué ser definitiva. “Es un hasta luego. Porque quienes hacen la tele desde el corazón siempre encuentran un lugar donde volver a brillar”, escribía.

“Yo, que iba a incorporarme en este viaje si todo iba bien, no puedo más que daros las gracias y deciros que sigo aquí, admirándoos y esperando el momento de compartir pantalla con vosotros. Gracias por tanto. La tele os necesita. Y nosotros, los que os queremos, también. Os quiero familia”, concluía.