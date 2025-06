El crecimiento de ‘Tu cara me suena’ a través de ‘Barbie Girl’: de la imitación de Aqua Ángeles Muñoz a la de Gisela

Ángeles Muñoz y Gisela como Aqua en 'Tu cara me suena'.

Gisela abrió la gala de este viernes de Tu cara me suena con un reto bastante interesante. Tenía que imitar a los dos vocalistas del grupo Aqua, con el fin de interpretar su famoso hit Barbie Girl. En el plató, los espectadores la verían como Lene, y, a través de la edición, también le veíamos como René.

La realización fue, sencillamente, espectacular. Y es que recrearon con mucho tino el videoclip de la canción, que fue un éxito a finales de los años 90. Gisela demostró que es una gran show-woman en su doble rol (al más puro estilo de Ana Milán en Mask Singer), y todo se llenó de luz y de color por doquier.

Si tiramos de archivo, podremos ver que este Barbie Girl de Aqua ya se ha cantado en el programa. Nada nuevo bajo el sol. Muchas canciones se han interpretado en más de una ocasión, generalmente, recreando vídeos o actuaciones diferentes.

En esta temporada, por ejemplo, Goyo Jiménez ha cantado Rock DJ como Robbie Williams, en su performance en The Graham Norton Show, y se trata de una canción que ya en su día hizo Jordi Coll basándose en el videoclip.

Es más, en la misma gala de esta noche, Melani interpretó Zombie de The Cranberries, recreando una actuación en directo. Este tema, igualmente, ya lo hizo en su día Edurne, en la tercera temporada, pero de nuevo tomando como base el videoclip.

Gisela Lladó en 'Tu cara me suena' como Aqua.

Si nos fijamos en la primigenia Barbie Girl de Tu cara me suena, que la interpretó Ángeles Muñoz de Camela en la temporada 2, se trataba, como en el caso de Gisela, de una versión (más que libre) del videoclip.

Ángeles vestía con un traje verde casi igual que el de Gisela, y llevaban un cabello similar. Sin embargo, la actuación de Ángeles, aunque tremendamente divertida, ahora resulta humilde. Y es que a lo largo de los doce años que separan los dos números, Tu cara me suena ha tenido un crecimiento escénico que supera lo imaginable.

Cuando Ángeles hizo Barbie Girl, la parte masculina la llevaba a cabo un bailarín, que ni siquiera iba caracterizado como René, cuya calva es más que característica. No se encargaba ella de los dos roles como Gisela; es más, no fue hasta la cuarta edición que salió la primera casilla de ‘Dos en uno’.

Tu cara me suena montó en enero de aquel cada vez más lejano 2012 una fiesta para escuchar el tema del grupo danés Aqua, pero adaptó esa vida de plástico que es fantástica de una manera muy libre, con mucho bailarín interactuando con la concursante.

Algo que no se solía ver en un show cualquiera de Aqua, y que parecía más propio de un espacio de variedades de José Luis Moreno, o una versión mejorada de aquel mítico Lluvia de estrellas (del que Tu cara me suena comenzó siendo deudor y heredero).

Barbie Girl - Ángeles

Esta noche, sin embargo, se ha visto cómo Tu cara me suena es una barbaridad intergaláctica televisiva. Hacen un uso muy inteligente de todos los recursos audiovisuales a su alcance, y sin que parezca que se están haciendo las cosas por el gusto de que el más es más.

En esta Barbie Girl ha habido infografías, un gran juego de edición para mostrarnos diferentes secuencias de Gisela como René para complementar la historia, y una Lene que se viste y desviste en plena fiesta en la piscina. Han hecho realidad esa fantasía de casi dibujos animados que los daneses llevaron a cabo en los 90.

Por no hablar de la escenografía. Cuando Ángeles no tenía a su alrededor más que el propio plató, ahora en Tu cara me suena hay piscinas, pelotas, coches. Todo lo que haga falta y más para que el espectador se quede pegado a la pantalla; algo que, por otro lado, consiguen de sobra, pues el talent show es el líder indiscutible de la noche de los viernes, con una media por encima del 20%.

Melani, nuevamente ganadora

La noche acabó con Melani ganando su cuarta gala, convirtiéndose, de lejos, en la rival más competitiva de la temporada. Su Zombie de The Cranberries fue espectacular y se metió en el bolsillo a público y jurado.

Y, una vez más, Melani decidió donar el premio a un compañero que no hubiese ganado ninguna gala, y en este caso, se lo cedió a Manu Baqueiro, que se emocionó mucho con el gesto de su joven compañera. El actor decidió entregar los 3.000 euros a la fundación Hambre Cero.

La próxima semana, Manu Baqueiro será Paulina Rubio, y Gisela emulará a Rocío Dúrcal. Esperansa Grasia volverá a ponerse en la piel de un hombre como Bad Bunny, Mikel Herzog emulará a Camilo, y Bertín Osborne traerá a un amigo para recrear un número de Lady Gaga con Bradley Cooper. Yenesi, por su parte, imitará a una de sus artistas favoritas, Nicki Minaj.

Además, habrá doble sabor a Eurovisión. Melani García hará de JJ, el ganador del último Festival, y Goyo Jiménez hará a la audiencia tomarse un Espresso Macchiato como Tommy Cash.