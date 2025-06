Ainhoa Arteta se abre en canal sobre su experiencia cercana a la muerte: "No vi el túnel ni la luz, estaba como en una galaxia"

Ainhoa Arteta ha relatado su experiencia cercana a la muerte en El programa de Ana Rosa. La cantante visitó Cuarto Milenio el pasado 8 de junio para revelar un secreto que había guardado durante mucho tiempo y que ha comentado en el espacio de Telecinco este viernes.

En el espacio de Iker Jiménez, aclarando que le costó dar el paso para hablar sobre su vivencia, explicó que lo que iba a contar le ocurrió en un estado en el que estaba "prácticamente muerta": "Creo que si puedo ser un vehículo para que le sirva a alguien, perfecto, y el que no se lo quiera creer no pasa nada".

"Todo empezó porque tuve una septicemia [respuesta grave y probablemente mortal del cuerpo a una infección] y me daban tres horas de vida", narró la soprano. Ainhoa Arteta solo recuerda que estuvo varios días en cuidados intensivos y, cuando "volvió a la vida", estaba feliz a pesar de cómo se encontraba físicamente.

"Había estado en un lugar donde el silencio era absoluto. No vi el túnel ni la luz, pero estaba suspendida como en una galaxia", señaló Arteta. Mientras ella se encontraba feliz y sin sentir dolor en "el otro plano", "veía a mis hijos y a la gente que me quería en distintos lugares y todos llorando, pero yo les decía que estaba muy bien".

"La última imagen que tengo fue a mi madre y a mi tía [ya fallecidas], y yo estaba en cruz. No era una imagen nítida. Era como un aura. Me agarraban la mano y me sonreían como diciendo que todo estaba bien", dijo la cantante finalizando así su testimonio en el programa de Cuatro.

En El programa de Ana Rosa, ha reconocido que le fue difícil asimilar lo que le había sucedido. Le explicaba al presentador Jano Mecha que ha tenido que pasar por un proceso para entender que esas sensaciones no iban a desaparecer con el tiempo.

Un episodio paranormal que no todo el mundo puede vivir. "Lo cotejé con médicos, porque es una cosa que no me atrevía a verbalizar". Mecha también ha comentado que el 99% de las personas que cuentan haber vivido una experiencia cercana a la muerte la califican como "positiva" y una "transición".