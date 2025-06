Pedro Ruiz, contundente tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Celebro que la audiencia de TVE no respalde esa deriva"

Punto y final a La familia de la tele. El aterrizaje del universo Sálvame en TVE ha demostrado ser un auténtico fracaso. Las audiencias no le han acompañado después de innumerables cambios de horarios y de temáticas a tratar.

El pasado miércoles, La familia de la tele se despedía de sus seguidores de La 1 y dejaba en el aire el futuro de televisivos como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. Sobre este asunto, Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse.

El presentador de televisión publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un mensaje claro y directo: "La caída de La familia de la tele no me produce ninguna alegría personal. Deseo a sus colaboradores buen nuevo acomodo. Sin embargo, sí celebro que la audiencia de la tele pública no respalde esa deriva".

De esta manera, el también actor y humorista afirmaba que "no le produce alegría personal" la cancelación del magacín producido por La Osa Producciones. Aun así, se alegra que "la audiencia no respalde esta deriva". Un dardo en toda regla hacia el programa de Patiño, Albizua y Hernand.

No es la primera vez que Ruiz apunta directamente a este formato desde su llegada a TVE. Para el catalán no es un programa de televisión adecuado para la Corporación Pública. "La televisión pública no es un tenderete de ningún color. Ni rosa, ni verde, ni amarillo, ni blanco, debe ser transparente. Lo demás, es otro modo de verla", afirmaba, al respecto.

El pasado 14 de mayo, el presentador también denunciaba: “Aparecía un rótulo en La familia de la tele, que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos', en la televisión pública".

"Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna”, explicaba, señalando así una especie de mala praxis.

Tiempo atrás, el escritor de Barcelona volvía a hablar también, en términos semejantes, del magacín de Belén Esteban y María Patiño: "Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra".

En los últimos días, Ruiz ha centrado sus esfuerzos para hablar sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. "Me parece mentira que, una vez más, el país tenga que tragarse otra feria de desmanes, impostores y trampas que no hay maquillaje que disimule", señalaba sobre el 'caso Cerdán'.

"Estamos asistiendo a una farsa de un grupo político que, por ser manejado por una sola persona, se supedita completamente a sus decisiones. Los demás son sólo un coro sin letra", tuiteaba a sus más de 59.000 seguidores en la red social X.

El polifacético Pedro Ruiz se ha convertido en unas de las voces más autorizadas de nuestro país. No hay tema que no se le resiste: economía, política, medio ambiente, cultura, televisión o crónica social. Todo tiene cabida en las redes sociales del presentador de La noche abierta.