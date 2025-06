Lequio dice lo que muchos piensan sobre Lamine Yamal y su relación: "Por ser muy futbolista no deja de ser menor"

Lamine Yamal se encuentra en el ojo del huracán. El conocido jugador de fútbol del FC Barcelona y de la Selección Española es noticia por un tema relacionado con su vida privada.

El delantero ha sido portada de Lecturas, donde sale muy bien acompañado de Fati Vázquez, una influencer de 29 años, es decir, 13 años mayor que Lamine. Esta diferencia de edad ha sido punto de críticas en los medios. Así, Alessandro Lequio se haría eco de esta posible relación.

La creadora de contenido ha recibido multitud de amenazas a través de sus redes sociales y sobre el asunto no dudaron en comentarlo en Vamos a ver, el magacín de Joaquín Prat en Telecinco.

"Lo que tiene que hacer esta chica es denunciar", se mostraba, tajante, el presentador madrileño. "Denunciar y pasar del asunto, yo creo que es lo más sano. Evitarlo, anular comentarios porque si no al final solo te hace daño a ti", comentaba Antonio Rossi.

"Todo por puro edadismo", añadía Joaquín Prat a la conversación. "Ella no está haciendo nada malo, es algo consentido entre dos personas adultas que se lo están pasando bien...", apuntaba Kike Calleja,

En ese momento, Alessandro Lequio interrumpía al periodista: "No, adultas no". "A ver, con 17 años, este chico está capacitado para hacer lo que le dé la gana", replicaba Calleja al italiano.

"Aquí estamos en la de siempre. Como es un chico no pasa nada, pero si fuera una chica de 17 años con un señor de 30, algo se estaría diciendo. Por muy futbolista que sea no deja de ser un menor de edad", decía Lequio lo que muchos piensan sobre esta nueva relación de Lamine Yamal.

"Y por la misma regla de tres, tampoco puede entrar a una discoteca o beberse una cerveza porque la ley es igual para todos. ¿Cierto o no cierto?", señalaba Lequio en pleno directo.

"Cumple 18, el próximo 3 de julio", recordaba Ricardo Reyes, periodista deportivo de Mediaset, presente en plató. Acto seguido, el colaborador italiano ironizaba y cantaba: "Lamine Yamal, cada día te quiero más. Lamine, Lamine, Lamine Yamal, cada día te quiero más".

"Gracias a él, España es un equipazo", afirmaba, rotundo, Lequio. "Tú con su edad hubieras hecho igual", le echaba en cara, Kike Calleja al siempre polémico tertuliano.

"Va a cumplir, en nada, sus 18 años. Es gente joven, que se lo pasen bien y disfruten. Tú harías lo mismo con 17 años", le recriminaba Adriana Dorronsoro, copresentadora de Vamos a ver, a Alessandro Lequio sus palabras.

"No estoy aquí para hablar de mi vida personal. Ya, bastante se ha hablado", respondía, irónico, el ex de Ana Obregón. "El club intenta tapar estos encuentros. No solo ha habido este encuentro, sino más. Se empeñan en tapar", explicaba Pepe del Real.

"No es una cosa del club sino de su madre. No quiere que dé esa imagen pública. Hasta que no tenga los 18 años, no. Es una verdad, no es opinión", argumentaba la periodista Giovanna González.

"Se han tapado siempre cosas de los futbolistas, lo sabemos todos. Ahora, no está haciendo nada malo este chico. "Lo que todo el mundo ve es que un menor está con una señora mayor de edad. No pasa nada, pero si fuera al revés qué estaríamos diciendo", volvía a incidir Alessandro.