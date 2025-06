Yenesi, tajante sobre su polémica con Lolita en 'Tu cara me suena': "No es para nada tránsfoba"

La polémica en Tu cara me suena está servida. Semanas atrás, Yenesi abandonó el plató del programa tras quejarse de las puntuaciones que recibía por parte del jurado."¿Cuándo lo hago bien si siempre quedo de las últimas?", preguntaba la actriz de Mariliendre.

"Sé que es muy difícil. Me he dedicado a imitar y creo que es de lo que va este programa. Ni esto es Operación Triunfo ni La Voz", expresaba con cierto malestar. Yenesi contó con el apoyo del público y de sus compañeros, pero aun así decidió abandonar la octava gala.

Algunos de los espectadores le dieron la razón y otros lo interpretaron como una 'pataleta'. Sin embargo, la reacción de Lolita va más allá. En la undécima gala de Tu cara me suena, la cantante hace referencia a la salida de Yenesi. Aunque todavía no se ha emitido en televisión, los suscriptores de Atresplayer han podido ver la entrega antes.

"Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste", explicaba Lolita. "Yo no tengo nada absolutamente en contra de ti. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros, sino a tus compañeros, y sobre todo a la gente que había en plató y a esa gente que te ve de ese pilotito rojo", añadía la cantante.

Por las siguientes palabras Lolita fue tildada de tránsfoba: "Tú tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque lo que quieren es una transición en la vida y a veces no lo pueden tener". Unas palabras que se han vuelto virales en los últimos días.

Ante las críticas a la juez de Tu cara me suena, Yenesi rompe una lanza a su favor: "Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien", pero asegura que no es para nada tránsfoba y que tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo.

yenesi se pronuncia pic.twitter.com/n4x8l37SLY — Tu Cara Me Suena (@tcmesuena_) June 15, 2025

Yenesi no ha sido la única en pronunciarse en defensa de Lolita. Tinet Rubira, director ejecutivo de Gestmusic, también ha intentado frenar las críticas a través de su cuenta de X. Respondiendo a un post donde se insultaba a la cantante, él comentaba: "Vergüenza sería cortar a Lolita o no dejarle expresar su opinión".

Según el directivo, la disputa entre jurado y participante no es más que un malentendido, puesto que ella entendió "perfectamente" lo que le quería decir. Yenesi finaliza su comunicado de forma rotunda: "Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciendo".