Desconcierto con el último 'Supervivientes: Conexión Honduras' por sus abruptos cortes: Cuarzo explica el motivo

El último programa de Supervivientes: Conexión Honduras antes de la gran final se vio envuelto de polémica al evidenciarse que no se estaba emitiendo en directo. Los fallos de edición y los cortes de publicidad provocaron que Juan Ramón Gonzalo, director de Cuarzo Producciones, saliese a dar explicaciones a la audiencia.

A través de su cuenta en la red social X, explicó que "el programa de Supervivientes que estáis viendo hoy se grabó ayer, para que los finalistas pudieran llegar a la final del martes. Están viajando en estos momentos. Eso sí, se grabó con una pauta lógica, no como se está emitiendo".

Las respuestas al post de Gonzalo no tardaron en llegar. Los comentarios coincidían: "es de vergüenza", "hasta que no lo anuncie Telecinco, no me lo creo" o "ha quedado fatal".

El programa de @Supervivientes que estáis viendo hoy se grabó ayer para que los finalistas pudieran llegar a la final del martes. Están viajando en estos momentos. Eso sí, se grabó con una pauta lógica, no como se está emitiendo. — Juan Ramón Gonzalo (@juanragonzalo) June 15, 2025

Supervivientes: Conexión Honduras empezó fuera de su horario habitual, después de las 23:00 horas de la noche, tras el PSG-Atlético de Madrid del Mundial de Clubes 2025. Aun así, ese no fue el único inconveniente del concurso en la noche del domingo.

Los telespectadores no dan puntada sin hilo y notificaron cortes en las intervenciones de Sandra Barneda, la despedida de Laura Madrueño o la llegada de los concursantes a la playa donde se iba a realizar la prueba desde Cayo Paloma en cuestión de segundos. Pese a que el programa duraba una hora y media, los espectadores solo pudieron disfrutar de un duelo para elegir al último líder y de los cebos con contenido de los cuatro finalistas.

Tras la oleada de críticas, no solo fue el 'jefe' de Cuarzo quien salió a justificarse. El mismo programa de Telecinco tuvo que aclarar que los supervivientes estaban rumbo a Madrid y que se realizó antes de su vuelta a España.

Pese a las quejas, el cierre de la palapa de Supervivientes ha marcado el mejor dato de la temporada con un 20,6% de share y 1.283.000 seguidores.

Cuenta atrás para la final

Este martes se conocerá al ganador de la edición. Los supervivientes harán la emblemática entrada en helicóptero a las inmediaciones de Mediaset, antes de llevarse el cheque de 200.000 euros.

Álvaro Muñoz Escassi se convirtió en el primer finalista tras conseguir su collar de líder durante el debate que presenta Sandra Barneda. Anita Williams, Montoya y Borja lucharán por su puesto en la gran final.

Uno de los tres será el primer eliminado de la noche, y los demás se tendrán que enfrentar junto al jinete a diferentes pruebas para someterse a la votación final.