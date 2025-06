Kiko Matamoros, alto y claro sobre 'La familia de la tele': "Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor"

Los rumores sobre la cancelación total de La familia de la tele en TVE siguen merodeando por los pasillos de las redacciones de nuestro país. Las bajas audiencias registradas por el magacín son un verdadero lastre para la Corporación.

Sobre este asunto, uno de los integrantes del programa ha querido hacerse eco. El siempre polémico Kiko Matamoros se expresaba así a través de su cuenta en X, antes Twitter: "Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor que tú".

El tertuliano hacía referencia a varios escenarios de la actualidad de nuestro país. Lo hacía a raíz del terremoto político surgido con la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras hacerse público un "demoledor" informe de la UCO.

Así, Matamoros comparaba la complicada situación que vive La familia de la tele, al borde de la cancelación en TVE por sus audiencias, con la que vive el ya expolítico del PSOE.

"Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor que tú" es la nueva versión actualizada del "Siempre habrá una Campos que se encuentre peor que tú". Un conocido lema que arrasa en redes sociales y en televisión.

El mensaje hace referencia a todas las adversidades que sufre cualquier miembro del clan Campos. En los últimos meses, Terelu Campos ha sido criticada por su despotismo en su etapa como presentadora, Carmen Borrego por su afán por comer tigretones o la misma Alejandra Rubio por los líos judiciales de Carlo Costanzia y sus hermanos.

Sin duda, es una de las frases que mejor resumen el día a día de las Campos. Y que Kiko Matamoros ha querido volver a rescatar para comparar la situación que vive La familia de la tele y la del político Santos Cerdán.

Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor que tú. #LaFamilia12J — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 12, 2025

Además de utilizar sus redes sociales, Matamoros habló con la revista Semana sobre el más que posible adiós de La familia de la tele: "Me siento satisfecho y agradecido por la oportunidad que se nos brindó.

"En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso", explicaba el que fuera tertuliano de Sálvame o Ni que Fuéramos Shhh.

Sobre el final del heredero de Sálvame en TVE, hay varios escenarios sobre la mesa. Se habla de comunicar directamente su adiós o esperar a que empiece el Tour de Francia el próximo 5 de julio. Las etapas de la ronda gala coincidirían en el mismo horario en el que se emite el formato de La Osa.

Pues bien, a fecha de publicación de este artículo, "no hay una decisión tomada" al respecto, según trasladan fuentes de RTVE a BLUPER.

Eso sí, en ningún momento se esconde que la situación del programa es delicada, algo que se ha agravado tras el nuevo mínimo de audiencia que La familia de la tele firmó este miércoles (5,4%).

Ante todo esto, es el segundo día consecutivo que el programa liderado por María Patiño, Belén Esteban o Lydia Lozano no se emite. Aunque, el motivo de esta cancelación no es otro que el seguimiento de la actualidad informativa relativa al caso Santos Cerdán.

En su lugar, la cadena pública volverá a apostar por Malas lenguas, el programa que presenta Jesús Cintora y que este jueves hizo récord de audiencia (10,1%) tras saltar a la primera cadena en el último momento.