Kiko Matamoros estalla en directo en ‘La familia de la tele’ contra María Patiño: “Si quieres me voy”

Iñaki Urdangarín ha concedido una entrevista recientemente en la que habla de su formación como coach, y La familia de la tele ha destacado hoy cómo sigue los pasos de otras figuras como Ivonne Reyes o Paz Padilla. Y, tras un pequeño reportaje, han tenido un debate al respecto en el plató.

El primero en mojarse sobre el asunto fue Raúl Rodríguez. “Lo del curso de coaching debe ser como lo del carnet en Cuenca, ¿no? Facilísimo de sacárselo, porque todo el mundo (lo tiene)”, exponía el periodista. “Un respeto al carnet de Cuenca”, le frenaba entonces Belén Esteban, que consiguió la licencia de conducir allí.

“Deberíamos respetar un poquito más esa profesión”, exponía entonces Kiko Matamoros, aunque su frase se mezclaba con las opiniones de los demás compañeros. “No hablo de la profesión de todos los coaching, pero que todo el mundo está sacándose ahora el curso coaching. Paz Padilla, Eugenia Osborne. Qué nos pueden enseñar, ¿clases de moralidad?”, se preguntaba Rodríguez.

“Precisamente no habla de moralidad. No te está vendiendo un curso de ética, ni de mejorar la ética. Da herramientas adquiridas durante su profesión y su trayectoria profesional como deportista, que puedes aplicar en tu desarrollo personal y profesional en el mundo de la empresa. No es el primer deportista que hace esto en este país”, seguía defendiendo Matamoros.

Pero Laura Fa criticaba que Urdangarín haya estado en la cárcel “por utilizar su posición y por haber sido un miembro de la Familia Real, no has aprendido nada porque sigues utilizando que has formado parte de ella para publicitar tu trabajo”.

Pero Matamoros, que seguía sin bajar la voz, no se mostraba de acuerdo. Y es que para él, Urdangarín es “el mejor jugador de balonmano de la historia”. “Ay, por favor, qué estás diciendo”, le rebatían sus compañeros.

Las voces de todos los colaboradores se mezclaban y pisaban, y María Patiño intentaba poner orden: “¡Todos al mismo tiempo, no!”, gritó. Pero Matamoros no le obedecía. “Te dejo hablar cuando acabe la compañera. Kiko Matamoros, de momento soy la presentadora de este programa”, le advertía Patiño.

“¿Sí? Bueno, pues si quieres me voy” le cortaba Kiko. “No, yo no te estoy diciendo que te vayas. Yo soy la de este programa y está terminando de hablar Laura Fa, y después te escuchamos a ti”, le aclaraba la comunicadora gallega.

Kiko acabó manteniendo un rifirrafe también con Laura, pues consideraba que la periodista le estaba “negando el pan y la sal” a alguien que tiene derecho a la reinserción social. Pero Fa le corregía: “No he dicho eso”.

Antes de cambiar de tema, Aitor Albizua tomó la palabra para decir que “una cosa es la reinserción social, pero eso no es compatible con lo vende humo que son muchos coaches, que mandan mensajes nocivos para la psicología y la salud mental”. “Eso es otra cosa”, le confirmó Matamoros entonces.